Babelsberg kommt am Sonnabend

Edgar Nemschok

Buckow (MOZ) Es geht wieder los. Bei den Fußballern des FC Bu-ckow/Waldsieversdorf wurde am Montagabend die neue Saison eingeläutet. Grundlagen- und Aufbautraining stehen auf dem Programm und jeder weiß, das ist nicht gerade der beliebte Teil in der Trainingsarbeit. "Doch wir können das auf Grund der kurzen Sommerpause durchaus gering halten", sagt Danny Knofe, der für den Fitnesszustand der Mannschaft verantwortlich ist. Ganz nebenbei erzählt Trainer Dennis Schulz, dass seine Männer sich auch von selbst fit halten. "Ich war mit dabei, als wir uns in einer Whats-App-Gruppe zu einem zusätzlichen Lauftraining verabredet hatten. Irgendwie hat man bei uns das Gefühl, dass eine Pause eher störend ist."

Und auch Vereins-Chef Christian Hiob ergänzt, dass im Team ein besonderer Zusammenhalt zu erkennen ist. "Wir wissen, dass viel über uns geredet wird. Immer wieder wirft man uns Dinge vor, die wenig mit dem Sport gemein haben. Aber ich kann versichern, dass der Erfolg nicht erkauft wurde. Hier wird hart gearbeitet und jeder zieht mit."

Zur Begrüßung zur ersten Trainingseinheit hielt Dennis Schulz eine kleine Ansprache und erinnerte noch einmal an die abgelaufene Saison, die, nicht nur aus seiner Sicht, großartig war. Damit hat er natürlich Recht, denn seine Mannschaft kam als Aufsteiger in die Landesklasse, schoss 119 Tore und musste keine Niederlage hinnehmen. Concordia mischte die Liga regelrecht auf.

"Noch in der Winterpause hatten wir gar nicht so konkret über den erneuten Aufstieg gesprochen. Doch es entstand eine großartige Dynamik und das Saisonziel wurde in Absprache mit dem gesamten Verein neu festgelegt", berichtet Hiob.

Jetzt muss man überlegen, wie es weitergeht. "Am Spielsystem müssen wir nicht viel ändern. Wir werden weiter offensiven Fußball spielen", erklärt Schulz, der auf das großartige Torverhältnis aus der Landesklasse verweist (plus 97). "Wir haben auch erstaunlich wenige Tore hinnehmen müssen", sagte er. Dabei nennt er seine erfahrenen Spieler wie Oliver Mertins, den Polen Pawel Wojtalak und auch den in der Saison gekommenen Torhüter Julius Meinhold. "Mit ihm haben wir einen Glückstransfer getätigt", sagt Hiob. "Gerade er ist ein Musterbeispiel, wie sich auch menschlich das Team gefunden hat. Eine Menge geht bei uns über Freundschaften und sogar darüber hi-naus. Ein Spieler ist sogar Patenonkel für das Kind des Mannschaftskameraden", erklärt Hiob.

Personelle Probleme

Doch alles ist eben nicht perfekt. Ein großes Manko ist der schmale Kader beim FC Concordia. "Einige haben das gar nicht so wahrgenommen, aber wir haben in der Rückrunde wichtige Spieler wie Jakob Zwerschke, Sirko Neumann oder auch Bartosz Barandowski des Öfteren ersetzen müssen. Kaum einer weiß, dass wir personell am Limit waren, zumal auch die zweite Mannschaft unbedingt im Spielbetrieb gehalten werden sollte. Wir haben tatsächlich einige Probleme, den Gesamtkader komplett zu halten", erklärt der Vereins-Chef.

Concordia in der Nord-Staffel

Eine wichtige Frage wird wohl erst in den nächsten Monaten beantwortet werden können: Wie kann die Mannschaft mit eventuell eintretenden Misserfolgen umgehen? In der Landesliga – die Concordia spielt in der Nord-Staffel – kommen nun Mannschaften, die etabliert und auch favorisiert sind. Der Aufsteigerkann sicherlich überraschen, doch auch in Perleberg, Glienicke, Brandenburg undAhrensfelde hat sich längst herumgesprochen, dass der FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf nicht als Punktelieferant in die Liga kommt.

"Wir werden die Vorbereitung auch nutzen, um uns andere Mannschaften anzusehen, denn ganz ehrlich, aus der Landesliga Nord kennen wir nur die Namen der Klubs", erklärt Knofe, der im Rahmen der Vorbereitung gleich zwei Knaller zu bieten hat. Am Sonnabend, Beginn ist um 14 Uhr, spielt die Mannschaft in Waldsieversdorf gegen den SV Babelsberg 03, und am Mittwoch, Anpfiff 19 Uhr, kommt mit dem FSV Union Fürstenwalde ein weiterer Regionalligist. "Das ist für die Männer sicherlich ein großes Erlebnis und auch für unseren treuen Anhang sehr attraktiv. Wir hatten in der Landesklasse-Saison einen Zuschauerschnitt von immerhin 151. Das ist schon bemerkenswert", freut sich auch Knofe auf die beiden Termine.