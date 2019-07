Zwischen Bach und Liszt

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Gerade einmal 30 Jahre jung ist die Pianistin, Organistin und Kirchenmusikerin Anna-Victoria Baltrusch, die am Sonntag um 16 Uhr in der Strausberger Marienkirche ein Konzert unter dem Titel "Bach trifft Liszt" spielen wird. Auch wenn Jahrhunderte die Lebensdaten beider Komponisten trennen, gebe es doch Kompositionen beider, die auf unterschiedliche Weise korrespondierten, sagt Strausbergs Kantor Christoph Bornheimer zum Programm des vierten Konzertes im diesjährigen Orgelsommer. So erklingen unter anderem die Lisztsche Bearbeitung der Bach-Kantate "Ich hatte viel Bekümmernis" sowie sein Präludium und Fuge über den Namen Bach, "eine der spektakulärsten romantischen Orgelkompositionen", wie Christoph Bornheimer betont. Anna-Victoria Baltrusch ist derzeit als Organistin an der Alte-Tonhalle-Orgel in der Kirche Neumünster in Zürich sowie als Dozentin für Orgelliteraturspiel in Leipzig tätig. Sie gibt Konzerte in vielen europäischen Ländern. Wie üblich gibt es um 14.30 Uhr ein moderiertes Kinderkonzert und im Anschluss an das "große" Konzert wird im Kirchengarten gegrillt.