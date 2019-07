Äpfel satt bis Weihnachten

Jörn Tornow

Neuendorf (MOZ) Mit der Apfelernte haben die Geschwister Tyler, Maila, Emily (unten) und Tessa Müller (v. l.) begonnen. Die Familie Müller hat vor ihrem Bauernhof in Neuendorf vier Apfelbäume, deren Baumpaten sie sind. Die Bäume sind pflegeleicht, es ist lediglich notwendig im Herbst einen Baumschnitt durchzuführen. Eine Bewässerung ist auch bei heißem Wetter nicht notwendig. Die meisten Früchte sammeln sie vom Boden auf und verfüttern diese an die Schweine, Pferde und Kaninchen. Die Hühner mögen die Äpfel nicht. Die guten Äpfel kommen in den Kuchen oder werden einfach so gegessen. Dieser Baum ist von der Sorte Boskop. Die Müllers haben einen Baum, bei dem die Äpfel bis Weihnachten geerntet werden können.