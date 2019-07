Visionen für die Bürgervilla

Haus mit Zukunft: Für die alte Villa in der Schwedter Straße 14 werden innovative Konzepte gesucht. © Foto: Daniela Windolff

Ideenschmiede: Studenten diskutieren mit Gästen in lockerer Runde erste Entwürfe für die Schwedter Straße 14. © Foto: Daniela Windolff

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Haus mit Zukunft?! Mitsignalroten Lettern leuchtet dieses Schild draußen am Zaun der Schwedter Straße 14. Und diese Aufschrift mit Frage- und Ausrufezeichen trägt eine Botschaft: Die alte Stadtvilla hat eine Zukunft! Doch wie soll das Haus künftig genutzt werden? Darüber machen sich seit einigen Monaten Studenten des Studiengangs Regionalmanagement der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde HNEE im Auftrag der Stadtverwaltung Gedanken. Sie erarbeiten innovative Geschäftsmodelle und Netzwerkprojekte für den ländlichen Raum. In Angermünde haben sie einen praxisbezogenen Forschungsauftrag, die Potenziale der städtischen Immobilie zu ergründen und moderne Nutzungsideen zu entwickeln. Im Fokus soll gemeinsames Arbeiten, Lernen, Begegnungen und Kommunikation stehen. Es ist eine Reise, die von Angermünder Bürgern begleitet und das Ziel gemeinsam bestimmt werden soll.

Das Gebäude hat eine lange Geschichte, war einst Offizierscasino, Kommandantur, Kinderkrippe und zuletzt Heimstadt des Kinderklubs vom topp e.V. Nun wartet sie auf eine Wiederbelebung. "Klarer Wille der Stadt ist eine öffentliche Nutzung, weil in Angermünde so ein Haus bisher fehlt. Wir haben immer wieder Anfragen, auch von Vereinen oder der Volkshochschule", erklärt Christin Neujahr, die als Mitarbeiterin für Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerbeteiligung für dieses Projekt verantwortlich ist. Die Studenten haben für ihre Ideenfindung auch Nachbarn eingeladen und befragt, sowie Erfahrungen von ähnlichen Projekten und Konzepten gesammelt, um ein Netzwerk zu knüpfen. Jetzt stellten sie in einem Workshop, zu dem auch Akteure des Netzwerkes eingeladen waren, ihre bisherigen Ideenskizzen vor. "Wir wollen zeigen, wo wir angekommen sind, ohne schon ein fertiges Konzept zu präsentieren", sagt Dozent Jan Lindenberg, wohlwissend, dass mit dem Projekt Staub aufgewirbelt und Erwartungshaltungen geweckt werden.

Im Erdgeschoss soll ein Café und eine große Gemeinschaftsküche das Herzstück des Hauses werden. Hier sollen offene Begegnungen der Generationen möglich sein, ein Raum zum Ankommen und Verweilen. In der Küche könnten Kochworkshops stattfinden. Auch Veranstaltungen und Arbeitsplätze mit WLan könnten Platz finden, zum Beispiel für Schüler, Azubis oder für Teams, die kurzzeitig in Projekten zusammenarbeiten, dafür aber kein Büro mieten wollen. Die oberen Stockwerke müssten vor einer Nutzung erst brandschutzsicher umgebaut werden.

Garage wird Bürgerwerkstatt

Hier könnten weniger durch Besucher frequentierte Bereiche entstehen, zum Beispiel Arbeitsräume, Seminarräume, die die HNE nutzen will, Vereinsräume, aber vielleicht auch Wohnmöglichkeiten für Praktikanten FÖJler oder Bundesfreiwillige. Angermünder wünschen sich auch Räume für Kino- und Theaterveranstaltungen.

Der Garten und die Garagen sollen ebenfalls genutzt werden. So könnten Gemeinschaftswerkstätten entstehen, wo Bürger werkeln können oder Rentner ihre Fertigkeiten an Kinder weitergeben. Auch Reparatur- und Verleihstützpunkte für Garten- und Heimwerkergeräte wären denkbar. Für weitere Ideen sind die Studenten und die Stadt offen.