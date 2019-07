Schnell zum Zug

Der Bahnhof Chorin: Er gehört zu den schönsten in Brandenburg. Er liegt an der Strecke des RE 3, der Direktverbindung nach Berlin. © Foto: Viola Petersson

Viola Petersson

Chorin (MOZ) Am Ende ging alles ganz schnell. Beim Start Anfang März war noch von einer Übergabe Ende des Jahres die Rede. Doch nun ist er schon nach vier Monaten Bauzeit fertig. Am Dienstagnachmittag wurde am Bahnhof Chorin der P+R-Platz mit 32 Pkw- und 36 Fahrradstellplätzen eröffnet. So zügig die Realisierung, so zäh die Vorgeschichte. Etwa zwölf Jahre hat das Klosterdorf um diese Investition gekämpft und gerungen. Zwischendurch drohte das Projekt auf dem Abstellgleis zu enden und zu scheitern.

Bürgermeister Martin Horst wollte den Blick aber eher nach vorn richten. Er sprach von einem "guten Abschluss", dem glücklichen Ende einer "Herzensangelegenheit". Und davon, dass diese Angelegenheit denn eigentlich auch einen Namen verdient hätte. Eben nicht bloß P+R oder nüchtern Parkplatz.

Letztlich, so erklärte er auf Nachfrage, habe sich die Gemeinde – trotz immenser Kosten – zu dem Projekt entschlossen, da "die Belastung innerorts immer weiter wuchs". Bahnreisende stellten ihren fahrbaren Untersatz im Dorfzentrum, im Bereich der Kirche und der Kita, ab. Oder parkten wild jenseits der Gleise.

Jetzt ganz legal parken

"Mit der Übergabe jetzt hat das Wildparken ein Ende", zeigte sich Amtsdirektor Jörg Matthes überzeugt. Zudem mache der P+R-Platz den Ort attraktiver und natürlich die Bahn. "Womit wir eben auch etwas für den Umweltschutz tun." Gut 320 000 Euro hat Chorin dafür an reinen Baukosten ausgegeben. Wobei das Projekt zu 75 Prozent vom Land Brandenburg gefördert wurde.

Die Gemeinde Chorin ist damit die dritte Kommune im Oberbarnim, die einen P+R-Parkplatz vorhält. Neben Eberswalde mit 391 städtischen und 220 privaten Pkw-Stellplätzen sowie Britz mit 82 Auto-Stellplätzen. Allesamt an der Bahnstrecke des Regionalexpress RE 3 Berlin – Stralsund gelegen. Von dem Angebot profitieren vor allem Berufspendler. Aufgrund des wachsenden Bedarfs und eines steigenden Fahrgast-aufkommens waren die Plätze in Eberswalde und Britz mehrfach erweitert worden. Dies gilt gleichermaßen für die Unterstellmöglichkeiten für Fahrräder. Die Barnimer Kreisstadt plant gerade den Bau eines Parkhauses für Bikes. Erweiterung nicht ausgeschlossen, heißt es auch im Fall Chorin. "Wenn wir den Bedarf nachweisen, könnte es einen zweiten Bauabschnitt geben", erklärte Bauamtsleiterin Birgit Lüdecke. Für die Fahrradanlage gäbe es die Option, um 18 Plätze aufzustocken. Bei Autos wiederum könnten noch 13 Stellplätze am Standort Dorfmitte geschaffen werden.

Option der Erweiterung

Am Bahnhof Chorin würden vor allem Pendler aus Brodowin, aber auch aus Serwest, Senftenhütte und eben Chorin auf den Zug umsteigen, hieß es in der Runde.

Mit dem Durchschneiden des Bandes ist der Platz nunmehr offiziell freigegeben. Einige Grünarbeiten stehen allerdings noch aus. "Im Herbst wird hier noch eine Weißdorn-Hecke gepflanzt", so Planerin Edith Marx. Und auch zwei Hainbuchen kämen noch in die Erde.

Das Vorhaben wurde ausschließlich durch regionale Firmen realisiert, betonte Lüdecke am Rande. Neben dem Büro Marx aus Spechthausen waren die Firma Bach aus Finowfurt und die Firma André Rouvel aus Chorin am Bau beteiligt. Für Licht auf dem Platz sorgen übrigens "insektenfreundliche Solarleuchten", so der Hinweis von Edith Marx. Dies sei eine Forderung der Biosphäre und der unteren Naturschutzbehörde gewesen.

Die Biosphäre hatte das Vorhaben anfangs abgelehnt, wegen der Lage des Areals im Schutzgebiet. 2016 gab sie dann – nach einem Prozess des Umdenkens – grünes Licht. Und die Gemeinde kaufte die erforderlichen Flächen für den Parkplatz westlich des Bahnübergangs. Jetzt hofft sie, dass die Deutsche Bahn "nachzieht" und die Bahnsteige saniert.