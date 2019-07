1.100 Läufer und Radler in Semlin erwartet

Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Semlin ist am 27. Juli wohl der sportlichste Ort weit und breit – finden sich doch doppelt so viele Sportler im Dorf ein als es Einwohner gibt – dann stehen etwa 1.100 Läufer, Walker und Radler 508 Einwohnern gegenüber – nicht mitgezählt die zahlreichen Helfer des Laufs und Ausrichter des Sommerfestes, in das der Lauf eingebettet ist.

Wieder erwarten die Organisatoren des Drei-Seen-Laufs mehr als 1.000 Starter im beschaulich am Hohennauener-Ferchesarer See gelegenen Rathenower Ortsteil. Walkend, laufend oder auch radelnd nehmen die Teilnehmer die Strecken über 21 und 25 Kilometer unter die Räder oder die Füße, um die insgesamt drei Seen auf ihrem Weg von Semlin, nach Hohennauen, Wassersuppe, Witzke sowie Ferchesar und wieder Semlin zu umrunden.

"Die Startzeiten belassen wir, wie gewohnt", sagt Ulrich Opitz gegenüber BRAWO. Als erstes gehen die Walker auf die benannten Strecken, sie starten um 9.00 Uhr. 9.45 Uhr folgen die Radler. Ihnen folgen jene Läufer um 10.00 Uhr, die es sich zutrauen, die längsten Strecken des Laufes zu bewältigen. Denn an jenem Tag stehen nicht nur die 21 und 25 Kilometer langen Strecken zur Auswahl für die Läufer, sondern auch eine 8 Kilometer lange Strecke von Semlin in Richtung Ferchesar und zurück. Läufer und Walker, die sich für diese Distanz entscheiden, starten um 10.15 Uhr, bevor die Kinder bis 11 Jahre sich ebenfalls ins Laufgetümmel stürzen – ihr Lauf über 600 Meter wird um 10.30 Uhr gestartet. Nachzulesen sind die Startzeiten und weitere Infos auf www.drei-seen-lauf.de. Auf dieser Internetseite können die Läufer und Radler ihre Teilnahme bis zum 25. Juli anmelden und die diesjährigen Laufshirts zum Ereignis bestellen.

"Unsere Sportveranstaltung kann nur mit Hilfe zahlreicher engagierter Helfer und Unterstützer funktionieren", so das Organisations-Team. An der Laufstrecke gibt es wieder Versorgungsstationen und Helfer. "An Start und Ziel werden Wasser und Obst von der Volksbank bereitgehalten. Die Mamas und Papas in Ferchesar vorsorgen die Sportler sehr ideenreich. Zudem gibt es viele private Initiativen, die einfach nur Spaß am Drei-Seen-Lauf haben." Die Feuerwehr steht den Organisatoren und Läufern als wesentliche Helfer zur Seite, der ASB übernimmt die gesundheitliche Betreuung an der Strecke. "Schüler des Jahngymnasiums und der Bürgel-Gesamtschule wirken besonders am Lauftag unterstützend bei den Anmeldungen, der Ausgabe der Bändchen und auch an der Strecke", danken die Veranstalter des Laufes. Trotz dieser vielen Helfer würde der Drei-Seen-Lauf nicht umsetzbar sein, gäbe es nicht die Sponsoren, die, treu seit ,und auch diesmal wieder das Sportevent mittragen.

Der Drei-Seen-Lauf ist auch 2019 wieder ins Sommerfest des Dorfes Semlin eingebettet. Dieses beginnt bereits am Freitag, 26. Juli, mit einem Konzert in der Dorfkirche.