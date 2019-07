Angriff mit dem weißen Bauern

Frank Groneberg

Eisenhüttenstadt (MOZ) Auf dem Schachgroßfeld in der Lindenallee kämpfen Strategen ganz unterschiedlicher Altersklassen mit Bauern, Läufern, Springern, Türmen, Damen und Königen um den Sieg. Odin Schieche, zwölf Jahre alter Feriengast aus Tulsa im US-Bundesstaat Oklahoma, greift hier mit seinem Bauern die Schachfigurenarmee des Eisenhüttenstädters Bernd Poppe (r.) an. Am Ende muss sich der Junge dem erfahreneren Spieler knapp geschlagen geben. An jedem zweiten Dienstag im Monat laden die Stadt und die Sektion Schach der BSG Stahl Eisenhüttenstadt gemeinsam zu entspannten Schachpartien unter freiem Himmel ein. Ausgeliehen werden können die Spielfiguren zudem jederzeit in der Tourist-Information.