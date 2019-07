Neues im Gewerbegebiet

Gabriele Rataj

Altlandsberg (MOZ) Was hat ein künstlerisch gestalteter Metallcontainer mit einem Tag der offenen Tür zu tun? Was beispielsweise dekoratives hölzernes Garteninterieur mit Metallprofilen oder Farbpulver und Tauchbädern? Sie gehören zu verschiedenen Seiten eines Firmengeländes im Altlandsberger Gewerbegebiet – Seiten, die im September zu einem Tag der offenen Tür jede Menge neugieriger Besucher, vielleicht sogar mal die ganze Familie auf das Areal An der Mühle ziehen sollen.

Karin Franz baut an jenem 21. September auf diese gegenseitige Ergänzung von Funktionalem und Gestalterischem. Sie baut darauf, dass sich ein Teil der Besucher über neue Entwicklungen im Firmenverbund von Andreas Franz informieren möchte, sich jüngere Menschen eventuell ein Bild von den möglichen Berufen vor Ort machen wollen.

Neue Investition

Die Altlandsberger Firma ProColor Pulverbeschichtungs GmbH hat in diesem Jahr beispielsweise eine komplett neue Anlage installiert. Diese ermöglicht es, Pulverbeschichtung auf höchstem Niveau durchzuführen. "Außerdem haben wir seit vergangenem Jahr auch eine eigene Sandstrahlerei auf dem Gelände", berichtet die Unternehmersfrau. Das erspart Wege zu einer anderen Sandstrahlerei, senkt die Transporte und – wenn man noch ein Stück weiter denkt – punktet sogar mit weniger Feinstaubbelastung und Dieselverbrauch. "So können wir das jeweilige Produkt zudem schneller an die Kunden ausliefern", sagt Karin Franz.

Am 21. September können sich das Interessierte in der Produktionshalle ansehen und sich zu stündlichen Führungen von Mitarbeitern die Arbeitsabläufe erklären lassen. Währenddessen käme der andere Part des Tages der offenen Tür den technisch vielleicht weniger Aufgeschlossenen zupass.

Ein kleiner Markt sollte zum Schlendern und Verweilen, zum Begutachten und Erwerben, zu Gesprächen oder einfach einem interessanten bunten Tag einladen. Dazu hat die vor Tatkraft nur so sprühende fröhliche Frau kurzerhand ihr Hobby eingebracht. Dabei geht es mal nicht um Profilsysteme, chemische Tauchbäder, Lösungsmittel oder Farbpulverpartikel, sondern um Drechselbank und Kettensäge und damit um schöne Dinge aus Holz.

Hobby und Markt

Und sie hat sich darüber hinaus jede Menge Unterstützung organisiert, die den Besuchern jetzt schon Lust aufs Kommen machen soll: Drechselarbeiten und Schnitzkunst, Marmeladen, Bienenerzeugnisse, Schmuck oder Keramik und geistvolle Getränke gehören dazu, die von Menschen aus der unmittelbaren Umgebung gezaubert wurden.

Der Club der Frauen Altlandsberg werde da sein, Blumen-Heidi zeige florale Kunst zu einem Workshop, es gebe eine Kinder-Ecke und die Versorgung sei ebenfalls gesichert, kündigt sie an. "Ein Kuchen als Standmiete genügt", hat Karin Franz geplant, "und der Erlös wird unserer kommunalen Kindertagesstätte zugute kommen."