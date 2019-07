Neue Wache für die Retter

Michael Dietrich

Schwedt Schwedt soll eine neue Rettungswache erhalten. Die Stadt bereitet derzeit den Grundstücksverkauf dafür vor. Die Rasenfläche an der Auguststraße / Ecke Teichmannstraße, die als provisorischer Parkplatz für das Asklepios Klinikum genutzt wird, soll der Entwicklungsgesellschaft des Landkreises verkauft werden. Der Landkreis plant dort den Neubau einer Rettungswache nach dem Vorbild der neuen Rettungswache in Angermünde.

Grund für den Neubau sind die Arbeitsbedingungen für die Retter, die der Träger der Notrettung, die Uckermärkische Rettungsgesellschaft des Landkreises, dringend verbessern will. "Spätestens seit der Einführung des 24-Stunden-Dienstes anstelle der 12-Stunden-Dienste brauchen wir mehr Personal, mehr Ruheräume, mehr Platz für Umkleiden. Natürlich sind auch die Bedingungen in den Fahrzeughallen derzeit nicht optimal", schätzt Geschäftsführer Andreas Linde ein. Ein Beispiel ist das Desinfizieren der Trageliegen. Dafür müssen die Retter die Rettungswagen bei jedem Wetter aus der Fahrzeughalle halb herausfahren, um genug Platz zu haben.

DRK will Altobjekt weiter nutzen

Der Kreis hat die neuen Erfordernisse an die Rettungswache mit seinem Vermieter, dem Deutschen Roten Kreuz, besprochen. Das DRK hatte früher den Rettungsdienst in der alten Wache unterhalten und seit der Übernahme der Aufgabe durch den Kreis die Liegenschaft teilweise an die URG vermietet. Auch ein Umbau der alten Rettungswache wurde erwogen, erwies sich in der Prüfung aber als aufwendiger und teurer als ein Neubau.

"Unser Vertrag mit der URG gilt bis Dezember 2021, bis dahin will sich der Kreis eine eigene Wache errichten", bestätigt Geschäftsführer Delef Viert vom DRK. "Wir wollen die Liegenschaft weiter für unsere Aufgaben nutzen, zum Beispiel für Krankentransporte. Uns gehen selbstverständlich Mieteinnahmen verloren. Aber wir hoffen, dass wir mit dem Landkreis vereinbaren können, dass dann andere Aufgaben wie beispielsweise der Katastrophenschutz dann hier konzentriert werden können."

Die URG hatte 2017 die Angermünder Wache für rund 1,7 Millionen Euro errichtet. Mindestens genauso viel werde man in Schwedt investieren, sagt die URG. Sie hat 25 Mitarbeiter in Schwedt, die sich derzeit die alte Wache mit 30 DRK-Mitarbeitern teilen. Der neue Arbeitsplatz der URG-Notfallretter liegt 200 Meter vom alten entfernt.