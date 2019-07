Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Auch Detlef Jonas (55) ist nicht sofort stutzig geworden. Nach Möglichkeit jeden Dienstag und jeden Freitag holt er seine betagte Mutter für eine Spazierfahrt im Rollstuhl aus dem Seniorenpflegeheim an der Brunnenstraße ab und schiebt sie den Park am Weidendamm entlang Richtung Stadtzentrum. "Erst auf dem Weg zurück ist mir aufgefallen, was an dem kürzlich dort aufgestellten Schilderbaum nicht stimmt", sagt der Eberswalder. Die Wegweiser zum Torplatz und zur Märchenvilla würden in die falsche Richtung zeigen. Sie seien falsch herum befestigt worden. Der aufmerksame Einwohner fragt sich, warum dies bei der Montage niemandem aufgefallen sei. "Vielleicht waren da nur Ortsfremde im Einsatz", vermutet er. Und hält eine Korrektur für unverzichtbar. Schließlich dürfte Eberswalde ja nicht daran gelegen sein, Touristen in die Irre zu führen.

Korrektur in Auftrag gegeben

"Natürlich haben wir diesen dummen Fehler selbst auch schon bemerkt", sagt Johan Bodnar, der im Rathaus der Barnimer Kreisstadt als Pressesprecher Verantwortung trägt. Schließlich würden die Schilder direkt nach der Installation kontrolliert und Unkorrektheiten, wenn dies gehe, umgehend behoben. "Für den Park am Weidendamm müssen die Themenschilder zum Austauschen allerdings erst noch angefertigt werden", informiert Johan Bodnar. Dies sei bereits in Auftrag gegeben worden. Bis Ende Juli sollen dann alle für Eberswalde bestellten 21 Schilderbäume und fünf Wegweiser im Stadtgebiet aufgestellt sein.

Mit ihrem neuen Wegeleit- und Informationssystem, das für Fußgänger bestimmt ist, will das im Rathaus angesiedelte Stadtentwicklungsamt markante Punkte der Eberswalder Geschichte für Einheimische und Besucher erlebbarer machen. Die Schilderbäume bestehen aus dem eigentlichen Wegweiser, einem Nebenschild, einem niedriger angebrachten Kinderschild und einem Hauptschild. Auf Deutsch wird ausführlich, auf Englisch nur über das Wichtigste informiert.

Bei der Auswahl der auf den Tafeln präsentierten Sehenswürdigkeiten sei darauf geachtet worden, dass auch den Eberswaldern Neues mitgeteilt werde. Das hatte Baudezernentin Anne Fellner bereits im November vorigen Jahres im damaligen Ausschuss für Bau, Planung und Umwelt mitgeteilt, als das ihr unterstehende Stadtentwickungsamt und die mit der Konzeption für das Wegeleit- und Informationssystem beauftragte Berliner DrNice GbR das Projekt präsentierten.

Parole "Langsam arbeiten"

In der Tat wird auch am Schilderbaum im Park am Weidendamm viel Wissenswertes verraten. So erfährt der Betrachter, dass Hans Ammon, nach dem das Areal in der DDR-Zeit benannt war, nach der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten mit der Parole "Langsam arbeiten" in den Ardelt-Werken zur Sabotage aufgerufen hat. Die 1892 an der Pfeilstraße eröffnete Kleinkinderschule, heute der evangelische Kindergarten "Lasset die Kindlein zu mir kommen", wird als erste Kita Brandenburgs vorgestellt. Und der Adler auf dem Denkmal an die Deutschen Einigungskriege, das 1887 an der Weidendammpromenade errichtet wurde, sei vermutlich einer Metallspende zum Opfer gefallen.

Detlef Jonas wird weiter regelmäßig im Park unterwegs sein. Und ist gespannt, wann die Richtung der Schilder stimmt.