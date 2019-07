Eine Schatzkammer für freie Künstler

Taylan Gökalp

Berlin (dpa) Aus den Stoffen dringt der Geruch von unzähligen Theaterpremieren und Bühnenproben.

Knapp 8000 Kostüme sind in den engen Raum gepresst. Muriel Nestler gräbt ihren Arm tief in eine Masse aus Kleidern, die auf dem Ständer hängen und zieht einen Bürostuhl hervor. Aus Platzmangel holt die gelernte Kostümbildnerin ihn nur heraus, wenn sie am Schreibtisch arbeitet. 120 Quadratmeter seien nichts, sagt sie. "Eigentlich brauchen wir 500."

Sieben Jahre ist es her, dass Nestler im Kunsthaus Bethanien in Kreuzberg einen Fundus für Berliner Künstler und ihre Projekte gründete. Beim Verein "Kostümkollektiv" können Kunstschaffende auf Leihbasis nach passenden Kleidungsstücken für ihre Projekte suchen. Was auf den ersten Blick wie ein zusammengewürfelter Haufen von Altkleidern wirkt, folgt einem sorgfältigen System aus Sortierungen und Kennzeichnungen. "Man merkt einfach, dass dieser Fundus von Kostümbildnern entworfen wurde", sagt Ute Lindenbeck, Vorstandsmitglied des Kostümkollektivs.

Getragen wurden die Kostüme vor allem bei Inszenierungen in freien Theaterhäusern. So etwa bei dem Stück "La Derniere Crise" der Regisseurin Vanessa Stern, das 2014 in den Sophiensälen im Stadtteil Mitte aufgeführt wurde.

Beim Durchstöbern greifen die beiden Profis Raritäten heraus, die ihnen besonders ans Herz gewachsen sind. Manche seien bis zu 100 Jahre alt. Nestler zeigt auf einen großen roten Königsmantel aus Samt, mit vergrößerten Ärmeln, goldfarbenen Perlen und überdimensionierten Schulterpolstern. "Der hat eine sehr, sehr große Schleppe. Das ist fast schon ein Bühnenbild", sagt sie. Insgesamt 280 000 Euro sei der Kostümschatz aktuell wert. Die Teile stammen aus abgespielten Werken oder aufgelösten Fundus von Einzelkünstlern und Theatergruppen. Sie gehören dem Verein oder sind Dauerleihgaben.

Aufbewahrung üblich

Freischaffende Künstler würden immer nur für einzelne Projekte bezahlt, sagt Nestler. Sobald diese abgelaufen seien, bleibe das Material übrig und damit die Frage, wo die Sachen gelagert werden sollen. "Es ist aber gleichzeitig an jedem Staatstheater üblich, dass man alles aufbewahrt." Gerade für die Entwicklung der Figuren und zum Ausprobieren von Ideen sei die Arbeit in einem Fundus eine wichtige Arbeitsgrundlage. "So ein Fundus ist wie eine Werkstatt. Er bewahrt Werte und man kann sich inspirieren lassen von Werken, die andere schon geschaffen haben."

Die Tatsache, dass die Kostüme alle schon gebraucht seien, verleihe ihnen ein eigenes Leben, ergänzt Lindenbeck. Freien Künstlern stünde selten der nötige Lagerraum für ihre abgespielten Kostüme zur Verfügung, weshalb es oft vorkäme, dass liebgewonnene Kleidungsstücke im Müll landeten.

100 Jahre alte Sommerbluse

Besonders angetan hat es Nestler eine 100 Jahre alte Sommerbluse mit Spitzenornament. Dazu habe man damals einen bodenlangen Rock und einen "Cul de Paris" getragen – eine Modesilhouette, die den Hintern der Frau betont. Immer wieder greift die 50-Jährige Kostüme aus der Masse heraus, auf der Suche nach ihrem Lieblingsstück. Irgendwann bleibt sie unvermittelt stehen und seufzt. Eigentlich liebe sie alle.