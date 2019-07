Trocken, aber nicht tot

Christina Sleziona

Eisenhüttenstadt (MOZ) Es ist ein Anblick, der sich in Eisenhüttenstadt momentan so gut wie überall zeigt: Während die Blumenbeete in der Straße der Republik oder in der Lindenallee mit Wechsel-Dauerbepflanzung aufblühen, säumt verdorrtes Gras die Grünanlagen der Stadt.

Wie es aussieht, müssen sich die Eisenhüttenstädter noch eine Weile an diesen Anblick gewöhnen. Denn auch bei der anhaltenden Trockenperiode werden die Rasenflächen nicht öfter gegossen als sonst, teilt Simone Kuntzagk, Leiterin Grünanlagenservice bei der Stadtwirtschaft mit. Bis auf wenige Ausnahmen: "Nur am Rathaus, Am Gartenfließ und in der Lindenallee vor dem Buchladen wird intensiver gegossen", so die Leiterin.

Weitere Maßnahmen könne die Stadt wegen der aufwändigen Grundwasseraufbereitung und der damit einhergehenden Kostenexplosion gar nicht stemmen. Eine dauerhafte Bewässerung sei aber auch nicht notwendig, sagt Axel Heinzelbernd, Naturschutzreferent vom BUND Brandenburg. Wie Wiesen in der Natur kämen auch die Grünflächen ohne zusätzliche Bewässerungen aus. "Die Pflanzen haben sich an ihren Lebensraum angepasst. Beim nächsten Regen können sie sich wieder erholen und werden von allein wieder grün", erzählt der Naturschutzreferent. Es ist also eher eine Frage der Ästhetik und weniger eine Frage der Notwendigkeit.

Im Gegenteil: Eine ständige Pflege kann sogar schädlich sein. So ändert sich mit der künstlichen Bewässerung die Zusammensetzung der Pflanzenarten auf den Flächen. Kommt dann auch noch kontinuierliches Unkrautjäten hinzu, bleiben nur wenige Gräserarten übrig. "Je mehr Gräser zu finden sind, desto mehr Nahrung haben Schmetterlinge, Bienen und andere Insekten", erklärt Axel Heinzelbernd. Fällt die Nahrung weg, wird auch diese Artenvielfalt immer kleiner.

Ein Thema, das auch die Eisenhüttenstädter wie Anwohnerin Ruth Krüger bewegt. Fassungslos schaute sie am Dienstag zu, wie die städtischen Mäharbeiten in der Mittelschleuse die wenigen Pflanzen zerstörten, die bei der Hitze noch gewachsen sind. Die MOZ bleibt dran und fragt bei der Stadtverwaltung nach.

Des Weiteren, so betont der Umweltreferent, wird zur Bewässerung Trinkwasser genutzt. Für eine intensive Bewässerung müsste man alle drei Tage 15 Liter Wasser pro Quadratmeter Grünfläche verwenden. Eine unnötige Ressourcenverschwendung, sagt Axel Heinzelbernd. Zumal ein großer Teil des Wassers wegen der Sonneneinstrahlung schneller verdunstet als die Pflanzen es aufnehmen können.

Bäume leiden am stärksten

Mit diesem Problem hat momentan auch Simone Kuntzagk mit ihrem Team zu kämpfen. Wenn auch nicht die Rasenflächen, so haben doch vor allem Bäume unter der Trockenperiode zu leiden. Jeden Tag sind vier Wasserfahrzeuge mit je 2000 Liter Fassungsvermögen im Einsatz, um das Absterben selbst gestandener Bäume zu verhindern. Jung-Bäume, die in den letzten drei Jahren angepflanzt wurden, sind besonders pflegebedürftig. Sie bekommen drei- bis viermal im Monat 100 Liter Wasser spendiert. Doch das sei nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, meint Simone Kuntzagk. Um diesen Bedarf natürlich ausgleichen zu können, müsste es mindestens eine Woche lang kontinuierlich regnen, schätzt sie.