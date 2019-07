Beeskow macht aus Friedhof einen Park

Jörg Kühl

Beeskow (MOZ) Der Alte Friedhof ist schon jetzt kaum mehr wiederzuerkennen: Wo bisher dichtes Gestrüpp war, sind jetzt auf einmal freie Sichtverhältnisse entstanden: Vom Rouanet-Grab aus kann man jetzt bis an die gegenüberliegende Mauer, die an die Kleingärten angrenzt, blicken. Dasselbe gilt für den Blick von der Mauerinnenseite an der Gartenstraße in Richtung Stadtzentrum. Mit Herstellung der "Baufreiheit" sind auch Details zum Vorschein gekommen, die auf die frühere Nutzung des Areals verweisen: Seit Beginn der Gründerzeit bis vor dem Zweiten Weltkrieg diente der Ort als Grabstätte: Mitunter am besten erhalten sind die Grabtafeln der Familien Möhring und Mochow, zum Vorschein gekommen sind nun eiserne Grabeinfassungen, Sockelsteine, Fragmente von Grabplatten. "Wir erwarten, bei der Abtragung der Oberfläche im Innenbereich der Mauer noch mehr zu finden", schätzt Kerstin Müller, ein, die als Altstadtmanagerin für die Sanierung der Anlage Seitens der Stadt verantwortlich ist. Die Stadt hat den Bad Saarower Landschaftsarchitekt Georg Petzold für die Planung gewonnen.

In Abstimmung mit dem Denkmalschutz wird ein gut zwei Meter breiter Streifen, genau dort, wo früher die Grabparzellen nebeneinander lagen, oberflächlich abgetragen, mit der Absicht, den Streifen anschließend neu zu bepflanzen. Die Bepflanzung erfolgt alternierend, sodass durch die unterschiedliche Vegetation die Lage der einstigen Grabstätten angedeutet wird. Alle erhalten gebliebene Relikte, die auf die frühere Nutzung als Friedhof hindeuten, sollen als historische Zeugnisse erhalten bleben, ebenso die durch Gutachten als erhaltenswert eingestuften Bäume. Neben ästhetischen Gesichtspunkten ist auch ein funktionaler Aspekt eingeflossen: Der Park soll für Fußgänger durchlässiger werden. Dazu werden zwei zusätzliche Zugänge geschaffen. Einer entsteht an der Friedhofsecke am Speicher, der andere an der spreeseitigen Ecke mit Blick auf die Stadtmauer. Zusammen mit den bisherigen Zugängen – dem Hauptportal in der Gartenstraße, dem Zugang neben dem Alten Hospital und dem Weg in Richtung Parkplatz Jugendklub ergibt sich ein Wegenetz, das verschiedene Routen ermöglicht. Dazu zählen die bisher bekannten Verbindungen. Neu angelegt wird ein Pfad innen an der Mauer entlang sowie eine Diagonal-Verbindung, die den Weg von der Ecke Gartenstraße/Breitscheidstraße an die Spreepromenade, beziehungsweise Altstadt, abkürzt.

Sorge über "Sprayerparadies"

Rund eine Million Euro stehen für die Aufwertung des Areals zur Verfügung. Ein Großteil der Kosten werden über das Förderprogramm "Stadtgrün" abgefangen. Für die Sanierung der Mauer, die 2020 in Angriff genommen wird, werden rund 450 000 Euro kalkuliert. Auch dieser Bauabschnitt wird finanziell gefördert. Die Arbeiten werden von dem Bauforscher Lukas Böwe überwacht. Bei einer Aufnahme des historischen Bestands hat er herausgefunden, dass die Friedhofmauer einst innen wie außen verputzt war. Dies habe zur Folge, dass der historische Originalzustand wiederhergestellt werden muss. "Wir als Stadt sind natürlich in Sorge, dass hier ein erstklassiges Sprayerparadies entsteht", so Kerstin Müller.