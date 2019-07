Werlsee ist mit 24,4 Grad der wärmste

Bettina Winkler

Erkner/Fürstenwalde (MOZ) 32 EU-Badegewässer im Landkreis Oder-Spree haben Mitarbeiter des Gesundheitsamtes in der vergangenen Woche beprobt. In der Fürstenwalder Region waren es 25 Anlaufstellen, 16 davon im Bereich Erkner. Die Ergebnisse der aktuellen Kontrollen, einschließlich der mikrobiologischen Befunde der entnommenen Wasserproben, sind jetzt über die Webseite des Landes abrufbar.

Alle getesteten Gewässer sind mikrobiologisch nicht zu beanstanden. Zudem haben alle eine ausgezeichnete Badewasserqualität. Der Werlsee in Grünheide ist mit 24,4 Grad Wassertemperatur am Nordstrand der wärmste See in der Region. Gefolgt vom Kalksee in Woltersdorf mit 24,3. Drittplatzierter ist der Scharmützelsee (Diensdorf und Wendisch Rietz) mit 24,2. Das kälteste Badevergnügen bietet mit 21,7 Grad die Spree bei Berkenbrück. Deren Sichttiefe hat sich allerdings seit der Messung am 3. Juni um einen Meter verringert. Damit ist die Flussbadestelle Spitzenreiter. Die anderen Seen haben im Durchschnitt einen Verlust von 10 bis 50 Zentimetern zu verzeichnen. Die Sichttiefe gehalten hat der Scharmützelsee an den Badestellen in Diensdorf und Wendisch Rietz mit 2,1 Metern. Algenbildung wurde an keiner Badestelle festgestellt. Die Werte sind vom 2. Juli. Sie können mittlerweile anders ausfallen.

Nähere Informationen im Internet unter www.badestellen.brandenburg.de/home/-/bereich/karte