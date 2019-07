Urlaub aus dem Internet

Nina Jeglinski

Frankfurt (Oder) (MOZ) Eine Reise-Buchung im Internet ist bequem, zudem wird mit günstigen Preisen gelockt. Doch beim genauen Hinsehen, tun sich versteckte Mehrkosten auf.

Außerdem ist es oft schwer zu erkennen, wer genau der Reiseveranstalter ist, also wer im Zweifelsfall haftet. Deshalb sollte sich der Reisende besser direkt mit dem Hotel am Reiseziel in Verbindung setzen: "Beim Hotel oder der Airline direkt zu buchen, ist zumeist günstiger, da Vermittler oft Servicegebühren verlangen, um Gewinne zu erzielen. Online-Buchungsportale vermitteln zudem immer nur bestimmte Kontingente", sagt Sabine Fischer-Volk, Rechtsreferentin im Team Recht und Verbraucherschutz, bei der Verbraucherzentrale Brandenburg, dieser Zeitung.

Vor allem bei den großen Buchungs-Portalen Booking.com oder Flug.de, sind die Kosten sehr intransparent. Es werden Preise für die verschiedensten Dinge verlangt – oftmals sind es Steuern und Gebühren. "Zusätzliche Kosten für Gepäck oder eine Sitzplatzreservierung müssen transparent angezeigt werden, damit der Kunde den Gesamtpreis überblicken kann. Versicherungen dürfen nicht voreingestellt sein. Hier muss sich der Kunde durch das Setzen eines Häkchens selbst aktiv entscheiden können, ob er eine Versicherung benötigt oder nicht," sagt Fischer-Volk.

Doch es ist nicht leicht, den Überblick zu behalten. Neuerdings gehen immer mehr Fluglinien dazu über, nur noch den reinen Flug preislich anzubieten, alles andere, wie beispielsweise: Essen an Bord, Gepäckstücke (Koffer bis 20 Kilogramm), Sitzplatz der Wahl, wird extra berechnet. Ein Preis für ein Flugticket von 100 Euro, kann dann schon mal das Doppelte kosten. "Da kann der Kunde leider nichts tun. Das gesamte Tarifsystem ist extrem undurchsichtig, weshalb Preisvergleiche kaum möglich sind," weiß Fischer-Volk.