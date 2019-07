Kunst zum Anfassen

Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (Oder) (MOZ) Ganz behutsam streicht Kerstin Götter mit ihren Händen über die hölzernen Köpfe. "Ich bin extra aus Wriezen gekommen", erzählt die Rentnerin und schaut sich eingehend das Skulpturenpaar "Tanz" an. Das Kunstwerk ist Teil der Ausstellung "Bitte berühren! Skulpturen zum Befassen", die derzeit in der Marienkirche zu sehen ist. Besser gesagt, zu berühren, denn der Titel der Schau ist wörtlich zu nehmen. Alle Exponate des Bildhauers Walter Green sind zum Anfassen. Eine tolle Idee, findet Kerstin Götter. "Man bekommt einen ganz anderen Zugang zum Kunstwerk", sagt sie. Zum Beispiel fühle sich das "Tanz"-Paar aus geölter Eiche warm an, wenn die Finger über die Konturen streichen. Genau diese Erfahrung will der Künstler Walter Green beim Besucher erreichen.

Hände aus den Hosentaschen und ran an die Kunstwerke – so ungefähr kann der Umgang Green’s mit seinen Skulpturen interpretiert werden. "Die Wirkung der Kunst muss jeder selbst spüren", erläutert der in Nordwestmecklenburg lebende Bildhauer. Holz ist das Material, um das sich sein Leben dreht. Green studierte Landespflege in Berlin, 1974 kümmerte er sich für ein Jahr um die Bäume in der geteilten Stadt. Seit 1997 verdingt er sich als freischaffender Bildhauer.

Eichenbalken aus Abbruchhäusern bilden die Basis für Figuren wie "König der Gescheiterten" oder "Da wohnt ein Sehnen". Die Kunstwerke weisen christliche Bezüge auf und werden vor allem in Sakralbauten gezeigt – bisher unter anderem in Hamburg, Erfurt, Braunschweig, Bamberg und Flensburg. Die Marienkirche als größte Hallenkirche norddeutscher Backsteingotik bietet nun ebenfalls Raum für die teilweise lebensgroßen Skulpturen.

Die Eichenbalken haben eine lange Geschichte hinter sich, wie Green erklärt. Vom kleinen Gewächs über das Wachstum zum Baum bis hin zum Fällen und Zersägen zu Balken für ein Haus. Gerade diese "Lebensspuren" von Zimmerleuten, Pilzen, Insekten, von der Sonne und Regen möchte der Künstler würdigen und erhalten. Unter der Abnutzung befinde sich nämlich "kerniges Eichholz, das in seiner leuchtenden Reinheit überrascht". Gerade das Berühren dieser Figuren sei wie das sinnliche Finden der inneren Mitte.

Die Ausstellung ist noch bis 4. August täglich von 10 bis 18 Uhr in der Marienkirche zu sehen. Der Eintritt ist frei.