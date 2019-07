Historische Stützen folgen

Andrea Linne

Panketal Die Sperrpause der zurückliegenden zwei Wochen hat die Baustelle am S-Bahnhof Röntgental wesentlich vorangebracht. Projektingenieurin Caroline Lucke von der DB Netz zeigt auf drei stählerne Hilfsbrücken, die die Bahnhofstraße überspannen. "Die sind 26 Meter lang, das sind die längsten Hilfsbrücken der Bahn", schätzt die 31-Jährige ein.

Im Hintergrund wird geschweißt und gehämmert, verbaut und abgeklemmt. Die ARGE aus den Firmen Echterhoff, Kemna und Schachtbau Nordhausen betreut alle vier Brücken-Baustellen in Panketal. Gerade wurden das Fernbahn- und S-Bahn-Gleis verschwenkt, um den Gleisabstand zu erhöhen. In Röntgental liegen drei Gleise, in Zepernick vier. Das zweite S-Bahn-Gleis fehlt in Röntgental, es wird nicht wiedererrichtet. "Das hat das Land bisher nicht bestellt", macht Bahn-Fachfrau Lucke klar. Gerade werden die Auflagen verschweißt, um die Steifenkonstruktion einzubauen. Das sind riesige Stahlrohre zur Stabilisierung der künftigen Dickblechbrücken. "Der Oberbau kann nun aber schon bleiben", erläutert Lucke den weiteren Fortgang der Arbeiten. Und: "Wir haben fast Halbzeit."

Die historischen Pendelstützen, die an der Brücke lehnten, wenn man vom Jugendstil-Bahnhof zur Straße läuft, werden aufgearbeitet und erinnern an die 175-jährige Geschichte der Stettiner Bahn. Mehr als hundert Jahre haben am stählernen Gehäuse gefressen. Ein Torsionsbalken wird die sanierten Stützen tragen und bei Bedarf später auch Lärmschutzwände.

Probleme gab es seit Baubeginn im Januar genug. So hat sich unter einer in der DDR gebauten Brücke ein Betonsockel versteckt, von dem nichts zu ahnen war. Ein Riss in der Zepernicker Brücke führte ebenso zu Verzug. "Der Brückenschaden in der Verankerung wird messtechnisch überwacht", erläutert die Bauingenieurin. "Alles ist mit Stahlprofilen und Ankern gesichert." Statt im Januar könnte der viergleisige Neubau über der Schönower Straße erst im März fertig werden.

Sperrpausen an Wochenenden

Im Oktober soll die Bahnhofstraße dann die neuen Brücken erhalten, bis Mitte Oktober auch die Schönower Straße in Zepernick. An den Wochenenden sind dann wieder Sperrpausen nötig, um die 30 Tonnen schweren Teile einschweben zu lassen. Das bedeutet Umsteigen auf Busse. Die Bahnhofstraße wird zudem vom 15. Juli bis zum 7. August für den gesamten Verkehr gesperrt.

Das Bauwerk Am Feldweg geht Anfang Oktober in Betrieb. Bodenplatte und Wände existieren, nur die neue Decke wird noch aufgelegt. An der Panke ist Verzug angesagt. Vom 26. bis 28. Juli wird hier das neue Fernbahngleis über eine Hilfsbrücke gelegt.

Dann folgt die Brücke über die Schönerlinder Straße. "Wir sind in engem Kontakt zur Gemeinde, haben den Auftrag gerade vergeben", erläutert Caroline Lucke. April 2020 könnte dort der Baustart sein.