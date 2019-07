MOZ

Gosen (MOZ) Erneut sind in einem Autohaus am Gosener Müggelpark Räder von Autos abmontiert und gestohlen worden. Die Diebe waren wohl am Wochenende aktiv, wie die Polizei am Dienstag berichtet. Der Schaden wird auf rund 8000 Euro geschätzt. Erst vor Wochenfrist war ein solcher Diebstahl auf dem Gelände angezeigt worden.