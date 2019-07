Baggern für neue Straße

Bettina Winkler

Briesen (MOZ) Nur der Bus darf noch fahren, doch in der nächsten Woche ist auch für ihn die Falkenberger Straße in Briesen dicht. Die zweite Hälfte der Fahrbahn soll abgefräst werden. Baggerfahrer Jörg Lüttke von der Baufirma Oevermann entfernt derzeit den Unterbau für nötig gewordene Suchschachtungen nach vorhandenen Gasleitungen, die nicht in Plänen verzeichnet waren. Diese müssen vor Verlegung des neuen Regenwasserkanals tiefer gesetzt werden. Mitarbeiter der Firma Spie montieren außerdem einen bisher nicht vorhandenen Gasströmungswächter, der, falls eine Gasleitung reißt, den Haupthahn automatisch schließt. Ab 22. Juli soll dann auch noch die Kreisstraße im Ortskern dicht sein.