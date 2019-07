Fünf Kilometer Kabel für Frankfurts Stadtfest

Christopher Braemer

Frankfurt (Oder) (MOZ) Aufmerksam und mit einem großen Plan in der Hand fallen am Montagabend um 20.40 Uhr zwei Männer in der Nähe des Riesenrads auf dem Marktplatz auf. "Abends können wir in Ruhe arbeiten", sagt Elektromeister Andreas Bell. Er ist seit 7 Uhr im Dienst, wirkt trotz der 14-Stunden-Schicht noch frisch und munter. Zusammen mit Kollege Eric Kitzrow geht er am Riesenrad vorbei, auf die Mitte des Marktplatzes vor das Rathaus und wieder zurück.

Seit 1998 kümmert sich Bell um die Stromversorgung des Stadtfestes. Beim Bunten Hering 2019 heißt das: 150 Stände und drei Bühnen müssen versorgt werden. Insgesamt fünf Kilometer Kabel verlegen die Elektroniker bis zum Start mit Riesenrad-Konzert am Donnerstag um 22 Uhr. Den Strom beziehen die Elektriker von neun Stellen, von einem Verteiler am Rathaus, vom Trafo am Brunnenplatz und der Strom für die Hauptbühne kommt aus der Marienkirche. "Wir freuen uns auf den Bunten Hering", sagt Eric Kitzrow. Der Ur-Frankfurter wurde als Lehrling vor vier Jahren von Elektro Bollfras übernommen. Seitdem kümmert auch er sich um die Stromversorgung beim Hansestadtfest.

"So richtig schiefgelaufen ist noch nie etwas", betont Bell und zeigt mit der Hand auf den Marktplatz. Der Hering auf dem Rathaus blitzt heute nicht in der Abendsonne, der Himmel ist bewölkt. "Vor Jahren haben Unbekannte mal einen Verteilerkasten von der Brücke geworfen", erzählt Bell. Kurz vor dem Wasser kam er zum Halt. Nachts um drei haben die Elektriker ihn hochgezogen und repariert – am nächsten Tag war alles wieder okay.