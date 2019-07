Verkehrsänderungen zum Konzert von Nena

Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) Etwa 5000 Besucher werden am Sonnabend, 20. Juli, zum Konzert von Nena auf dem Betriebshof der Oderland-Mühlenwerke erwartet. Um Ordnung und Sicherheit gewährleisten zu können, hat das Amt Schlaubetal zusätzliche Parkplätze eingerichtet und verschiedene Verkehrsänderungen und Verkehrseinschränkungen angeordnet.

Sechs große Parkplätze

Sechs Besucherparkplätze mit mehreren Hundert Stellplätzen werden ausgewiesen. Parkplatz P1 befindet sich auf dem Gelände von Wohnwelt-Möbel, Biegener Straße. Parkplatz P2 wird auf einer Grünfläche an der Biegener Straße eingerichtet. Parkplatz P3 – der größte Besucherparkplatz – wird auf der Freifläche hinter dem Hotel "Zur Sonne" (Zufahrt und Abfahrt über die Schiffbauerstraße) ausgeschildert.

Parkplatz P4 befindet sich auf der Festwiese am Schützenpark (Mixdorfer/Ecke Beeskower Straße). Den Parkplatz P5 finden Besucher in der Jahnstraße. Und die Stellflächen an der Amtsverwaltung Schlaubetal, Bahnhofstraße, werden als Parkplatz P6 ausgeschildert. Schwerbehinderte können die Stellflächen am Markt (an der Apotheke) nutzen.

Parkverbot und Einbahnstraßen

Für Fahrzeuge gesperrt wird am Veranstaltungstag der Marktplatz (ab 15 Uhr). In vielen Straßen – so in der Frankfurter Straße und vielen abgehenden Nebenstraßen – wird ein Parkverbot angeordnet. Die Bahnhofstraße wird am 20. Juli ab 6 Uhr in Richtung Bahnhof zur Einbahnstraße, das Parken nur auf der rechten Seite gestattet. Ebenfalls ab 6 Uhr wird der Bereich Markt – Kietz – Kirchstraße – Markt zur Einbahnstraße; das Parken ist dort jeweils nur in Fahrtrichtung am rechten Fahrbahnrand erlaubt.

Zusätzlich werden im Stadtgebiet an einzelnen Orten sogenannte mobile Vollsperrungen, bei denen Posten die Zugänge und Durchfahrten kontrollieren, eingerichtet. Die Amtsverwaltung Schlaubetal bittet alle betroffenen Anwohner um Verständnis für die Einschränkungen.