Im Stau nach Neu Zittau

Annette Herold

Erkner (MOZ) Als er einmal 25 Minuten auf das entscheidende Ampelgrün warten musste, hat es Bernd Oberfeld gereicht. Seitdem nimmt er das Fahrrad, wenn er von Schmöckwitz nach Erkner möchte. 20 Minuten dauert die Fahrt, "und man tut noch was für die Gesundheit", sagt er, bevor er wieder in die Pedale tritt.

Autofahrer haben es da schwerer auf der Landesstraße 30 zwischen Erkner und Neu Zittau. Weil der Radweg neben der schmalen Trasse asphaltiert wird, ist die Fahrspur Richtung Erkner noch bis Anfang September den Radlern vorbehalten. Bis zu fünf Minuten warten heißt das für Autofahrer. Wenn alles gut geht. Stauen sich mehr Fahrzeuge als während einer Ampelphase passieren können, stehen die Autos länger. So wie Bernd Oberfeld an jenem Tag, an dem er sich vornahm, vorerst für seine Einkaufstour aufs Fahrrad umzusteigen.

Mit der Ampel experimentiert

In der Straßenmeisterei Fürstenwalde, als Abteilung des Landesbetriebs Straßenwesen für die Baustelle verantwortlich, weiß man von den Sorgen der Autofahrer. Es sei auch Verschiedenes mit der Baustellenampel probiert worden, berichtet Meisterei-Chef Roman Wagner. Dass die Baustelle nun aber die Hauptursache für den Stau sein soll, will er so nicht stehen lassen. Auch die Ampelkreuzung in Neu Zittau bremse den Fahrzeugverkehr, sagt er. Was er in diesem Zusammenhang nicht erwähnt, ist das ohnehin erhöhte Verkehrsaufkommen durch die Bauarbeiten an der Berliner Allende-Brücke, in Erkner zu bemerken am für die Ferienzeit eher untypischen Stau.

Eine Alternative für die L30-Baustelle hat es Wagner zufolge jedenfalls nicht gegeben. Der gut 20 Jahre alte Radweg war dringend erneuerungsbedürftig, eine Umleitung aus Behördensicht viel zu weit und den Autofahrern deshalb nicht zumut-, eine Sperrung der Verbindung für Radfahrer nicht durchsetzbar. "Dafür hätte es keine verkehrsrechtliche Anordnung gegeben", in diesem Fall vergleichbar mit einer Baugenehmigung, berichtet Roman Wagner. Demnächst rückt die Sperrung weiter in Richtung Erkner: Dann beginnt der vierte Bauabschnitt. Rund 400 000 Euro investiert das Land den Angaben zufolge für das ganze Vorhaben.

Seit gebaut wird, ereigneten sich nach Polizeiangaben zwei Auffahrunfälle. Ohnehin komme es in der Baustelle immer wieder zu gefährlichen Situationen, berichtet Polizeisprecher Bernd Böttcher. Zuletzt sei die Polizei deshalb am 3. Juli zur Verkehrsregulierung dort tätig geworden. Die Behörde habe auch angeregt, die Ampelphasen der Baustellenampeln auszudehnen. Das Problem: Das Verkehrsaufkommen aus Erkner sei so stark, dass die Autos bisweilen nicht während einer Ampelphase aus der Baustelle kommen. Das bedeutet, dass die Fahrzeuge aus Neu Zittau trotz Grün stehen bleiben müssen und es sich auch in diese Richtung staut.

Freude in Schönschornstein

Doch es gibt nicht nur Kritik. In Schönschornstein, zwischen Erkner und Neu Zittau gelegen, herrscht Freude über die Bauarbeiten. "Es wurde Zeit für den neuen Radweg". sagt eine Bewohnerin. Speziell in der Dunkelheit sei die alte Piste eine Zumutung gewesen. Man müsse jetzt eben etwas warten, die Bauarbeiten seien schließlich bald vorbei. Und als in der Baustelle neulich mal wieder überhaupt nichts ging, erzählt sie, habe ihre Nachbarin kurzentschlossen den Verkehr reguliert.