400 000 Euro für Granseer Krankenhaus

Thomas Pilz

Gransee (MOZ) Die Klinik in Gransee, ein wichtiger Baustein der Daseinsvorsorge in Oberhavel, wird künftig pauschal und unbürokratisch mit 400 000 Euro im Jahr bezuschusst, erklärt der Bundestagsabgeordnete für den hiesigen Wahlkreis, Uwe Feiler (CDU).

Danach hätten sich die Deutsche Krankenhausgesellschaft, der Verband der Gesetzlichen Krankenkassen und der Verband der Privaten Krankenkassen darauf verständigt, dass auch das Granseer Krankenhaus, Teil der Oberhavel-Kliniken GmbH, einer Liste von zu fördernden Kliniken angehören kann. Die Krankenhäuser müssen spezielle Voraussetzungen des Gemeinsamen Bundesausschusses (GBA) erfüllen, etwa eine geringe Bevölkerungsdichte "sowie eine Fachabteilung für Innere Medizin, Chirurgie oder Geburtshilfe vorhalten", wie es in einer Pressemitteilung des CDU-Bundestagsabgeordneten heißt.

"In gesundheitlichen Notlagen braucht es eine schnell erreichbare Versorgung vor Ort", betont Feiler. Um die Krankenhäuser in ländlichen Regionen zu unterstützen, werden ab dem Jahr 2020 in Deutschland 120 Krankenhäuser gefördert. Insgesamt sollen 50 Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden. Uwe Feiler: "Ich freue mich sehr für die Klinik in Gransee. Die medizinische Versorgung von Menschen, auch in berlinfernen Regionen, ist eine zentrale Voraussetzung für gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land und trägt zur Lebensqualität vor Ort bei."