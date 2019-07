Mittagsrast am Wildpark-Bistro

Jörg Kotterba

Frankfurt (Oder) (freier Autor) Eigentlich war für den kommenden Sonntag als Startort die Strandpromenade am Helenesee geplant. Bloß gut, dass Tourenleiter Jürgen Sobeck zeitig erfuhr: Am zweiten Juli-Wochenende lockt auf dem Strand der "kleinen Ostsee" ein Volleyball-Mix, Beach-Cup genannt, mit zahlreichen Mannschaften. Da wird jeder Parkplatz gebraucht.

Doch eine Start- und Ziel-Alternative war schnell gefunden. Das Management von Hedwigs Einkaufspark (HEP) in Neuberesinchen zeigte sich kooperativ. So können die Autos auf den HEP-Stellflächen geparkt werden. Von dort radeln die Tour de MOZ-Teilnehmer zunächst ins nahe Güldendorf und dann in Richtung Lossow, zwei Frankfurter Ortsteile. Bis anno 1937 hieß Güldendorf nochTzschetzschnow. Als "Cessonovo" erfuhr das Dorf 1230 seine urkundliche Ersterwähnung. Der Bau der heutigen Kirche datiert aus dem 13. und 14. Jahrhundert. Während das Gotteshaus Ende des Zweiten Weltkriegs trotz schwerer Kämpfe an der Oder kaum Schaden erlitt, traf sie im Sommer 1945 ein Blitz. Die Kirche brannte aus. 1953 entstand sie als einzige Dorfkirche des heutigen Frankfurt neu.

In der Nähe des Helenesees liegt Lossow. Der nahe Burgwall ist eines der bedeutendsten Bodendenkmäler auf dem Gebiet der Stadt Frankfurt. Schon seit langer Zeit als Fundplatz bekannt, wurde dort erstmals vor hundert Jahren, 1909, eine Ausgrabung durchgeführt. Die Ergebnisse der Untersuchungen besagen, dass der Burgwall in der Entstehungszeit besiedelt war und hier sogar Bronze verarbeitet wurde. In den damals entdeckten Gruben mit einem Durchmesser von ein bis zwei Metern fanden sich Tier- und Menschenknochen mit den Spuren gewaltsamer Tötung. Sie werden als Opferschächte erklärt.

Dann geht`s Richtung Oder. 160 Jahre alt ist der Salzspeicher nahe der Stadtbrücke, heute der Oderspeicher im Hanewald 9. Dort wird ein Zwischenstopp eingelegt. Anno 1859 wurde das Gebäude als Salzspeicher innerhalb des damals viel, viel größeren Packhofes am Oder-ufer gebaut. Die Seilwinde, mit der die Salzsäcke nach oben gezogen wurden, ist noch immer auf der Flussseite des Hauses zu sehen.Nächste Station: Frankfurts ehemalige Nikolaikirche, später Reformierte Kirche und ab 1929 Friedenskirche genannt. Sie kann viele Geschichten "erzählen". Am 2. August 1643 stürzte zum Beispiel der Südturm des 1226 errichteten Gotteshauses ein. Dem tragischen Ereignis vorausgegangen war ein Blitzschlag im Juni 1559.

Mittagszeit. "Am Bistro des Wildparks machen wir Rast. Es gibt Bockwurst für zwei oder die Bratwurst für 2,50 Euro", informiert Jürgen Sobeck. Der Heimattiergarten mit mehr als 400 Tieren ist längst zu einer "Nummer" im Frankfurter Alltag geworden. Seit Januar 2006 sind die Gronenfelder Werkstätten Träger und Betreiber. Mit Hilfe des Fördervereins lockt dort im Sommer auch jede Menge Kultur. Auch im Wildparkbistro Kobel arbeiten Menschen mit Behinderungen.

Über vier weitere Stationen ist nach Markendorf nähert sich die Tour dem feiernden Frankfurt. Das Stadtfest "Bunter Hering" und das MOZ-Café wird angeradelt. Danach geht es zurück zum HEP.

