365-Euro-Ticket sorgt auch in Oberhavel für Irritationen

OGA

Oberhavel (MOZ) Politiker aus Oberhavel und Fahrgastverbände schauen derzeit verwundert nach Berlin. Dort hat der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) angekündigt, dass der Preis für das Jahresticket im AB-Bereich künftig auf 365 Euro im Jahr gesenkt werden könnte. Das wäre mehr als eine Halbierung des jetzigen Preises von rund 730 Euro.

"Wir sind froh, wenn über Tarifsenkungen nachgedacht wird", sagt Jens Wiesecke, Sprecher des Fahrgastverbandes IGEB. Er kritisiert allerdings, dass Müller diese Idee in die Welt gesetzt hat, ohne sich mit dem Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) abzusprechen. "Wenn da nicht länderübergreifend gehandelt wird, führt der Vorschlag in eine Sackgasse." Sollte nur Berlin das deutlich billigere Ticket einführen, "fahren die Hennigsdorfer halt mit dem Auto nach Heiligensee, andere nach Frohnau". Seine Forderung: "Man muss Brandenburg dabei haben."

Veltens Bürgermeisterin Ines Hübner (SPD) sieht es ähnlich. "Wenn man dem Vorschlag folgt, müsste das 365-Euro-Ticket für diesen Preis auch auf die Tarifzone C ausgeweitet werden." Es sei für sie selbstverständlich, dass auch die Pendler von und nach Berlin davon profitieren sollten. Zustimmung erhält Hübner von Glienickes stellvertretender Bürgermeisterin Jana Klätke. "Die Pendlerströme zwischen den berlinnahen Gemeinden und der Hauptstadt sind sonst nicht in den Griff zu bekommen."

Kritisch sieht Oberhavels Vize-Landrat und Verkehrsdezernent Egmont Hamelow (CDU) den Vorschlag. "Die Idee klingt ja erstmal toll. Doch man muss dann auch sagen, wie es gegenfinanziert wird. Denn wir reden hier über viel Geld." Entscheiden über den Vorschlag müsste der VBB, zu dem auch die Oberhavel Verkehrsgesellschaft (OVG) gehört. "In den dortigen Gremien hat Müller seineIdee bislang nicht vorgestellt", so Hamelow. "Es wäre zielführender gewesen, das Thema dort anzusprechen, als Alleingänge in die Öffentlichkeit zu unternehmen."