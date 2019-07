Kurzes Gras erhitzt Gemüter

Steven Kolbow, 29, Fürstenwalde: Gut, dass die Wiese am Dom gemäht ist, so kann man die Hundehaufen leichter wegmachen. Auch die Spreewiese sollte gemäht werden, dann kann man besser drauf sitzen. © Foto: Manja Wilde

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Der blaublühende Natternkopf ist verschwunden. Ein paar abgeschnittene Stängel Schafgabe liegen noch auf der Rasenfläche am Dom. Am Montag haben Mitarbeiter des Kommunalservice die Wiese gemäht. Zum Ärger von Jens Schmidt. "Es sieht nicht so aus, als habe man vor, die Wiese zu bewässern, so dass wir nun ein zerstörtes, gelbes Bild sehen", schrieb der Besitzer des benachbarten Bischofsschlosses der MOZ. "Das Thema Nachhaltigkeit und Insektenschutz sollte doch eigentlich auch in Fürstenwalde angekommen sein", fügt er an.

Bereits am 26. Juni hatte er eine Mail an die Stadtverwaltung geschickt, in der er dafür warb, die blühenden Pflanzen nicht "durch sicher gut gemeinte Gartenpflege" zu zerstören. Anlass gaben ihm die Mahden des Vorjahres, bei denen abgestorbene Gräser nochmals geschnitten worden seien.

Ungepflegtes Erscheinungsbild

"Auch wir haben 2018 gemerkt, dass Rasenflächen verbrennen, wenn wir sie zu oft mähen", sagt Karin Schulze, die Leiterin des Kommunalservice. Darum erfolge der Schnitt nun seltener. "Aber die Wiese am Dom und das Schaufenster zum Dom sind Kulturflächen, die wir mähen müssen", ergänzt sie. "Dort wachsen auch nur wenig Kräuter und Blühpflanzen, es sah zuletzt einfach ungepflegt aus", fügt ihre Kollegin Susanne Kleinschmidt an, die sich die Fläche ansah, bevor die Kollegen mit den Rasenmähern anrückten. Das Areal neben dem Bischofsschloss habe hingegen Potential zur Blühwiese, werde nur vor dem Stadtfest und im Herbst gemäht. "Dann haben sich alle Kräuter wieder ausgesamt", sagt Susanne Kleinschmidt. Auch die Bullenwiese, die Böschungen des Tränkewegs sowie an Bach- und Langewahler Straße werde selten gemäht. "An der Langewahler Straße musste es jetzt leider sein, weil der Radweg eingewachsen war", bedauert sie. "Wir probieren viel aus, um zu sehen, welches Potenzial Wiesen haben und wie die Akzeptanz durch die Bürger aussieht."

Blumen für den Martinigarten

"Mich rufen auch Leute an, die alles abgeraspelt haben wollen", sagt Karin Schulze. Zum Beispiel in der Trebuser Straße. "Dort mähen wir vier, fünf Mal im Jahr, aber der Sauerampfer wächst sehr schnell", erklärt sie. Auch die naturnahen Stauden und Gräser im Martinigarten sorgten für Kritik. "Wir mähen nun vorsichtig ringsrum, dass man die Pflege sieht." Blumenzwiebelwiesen, die in größeren Park- und Grünflächen angelegt wurden, sorgen ebenfalls für Biodiversität. Zum Beispiel im Park der Jahreszeiten, auf dem Goetheplatz und im Spreeuferpark. Im Martinigarten soll ebenfalls eine entstehen.

Anders als Blumen, Sträucher und Bäume würden Rasen- und Wiesenflächen der Stadt nicht bewässert. Einerseits fehle dafür Zeit, andererseits wolle man sparsam mit Wasser umgehen, sagt Susanne Kleinschmidt. Zudem würde sich Rasen gut von Trockenheit erholen und schnell wieder grünen. Ferner fördere man so das Ausbreiten von trockenheitsliebenden Wiesenblumen.