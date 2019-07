Acht Frankfurter wollen nach Potsdam

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die SPD war am schnellsten. Am 1. Juli befestigten die Sozialdemokraten als erste Partei Plakate an Laternen in der Stadt. Grüne und FDP haben inzwischen ebenfalls plakatiert. Sonst aber läuft der Landtagswahlkampf – ferienbedingt – bisher eher schleppend an.

Im Frankfurter Wahlkreis wollen sich am 1. September acht Kandidaten um das Direktmandat bewerben. So viele Wahlvorschläge hat Martina Löhrius, stellvertretende Kreiswahlleiterin, bislang auf ihrem Schreibtisch liegen. Am Montag, 18 Uhr, ist Meldeschluss. Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Kandidaten der PARTEI, Philipp Hennig. Die Satirepartei ist bislang weder im Landtag noch im Bundestag vertreten. Hennig benötigt daher laut Wahlgesetz mindestens 100 Unterstützerunterschriften. "Wir sind noch beim Sammeln", sagt der PARTEI-Stadtverordnete.

Ein klarer Favorit, wie bei vergangenen Landtagswahlen, ist diesmal nicht auszumachen. 2014 (René Wilke, 31 Prozent), 2009 (Axel Henschke, 39 Prozent) und 2004 (Frank Hammer, 39,2 Prozent) setzten sich jeweils deutlich die Vertreter der Linken/PDS in Frankfurt durch. Wolfgang Neumann, Direktkandidat der Linken, will das Mandat für seine Partei verteidigen. Auf die Linken-Landesliste wurde er nicht gewählt. Dem Stadtverordnetenvorsitzenden bleibt also nur eine Chance über die Erststimmen. Auch deshalb sagt er: "Wir werden einen bodenständigen, auf Frankfurt bezogenen Wahlkampf machen."

Auch Michael Möckel von der CDU setzt auf den Direkteinzug. "Ich erwarte einen Dreikampf zwischen CDU, Linke und AfD", erklärt der Buchhändler. Von der Märkischen Union war Möckel nur auf den wenig aussichtsreichen Landeslistenplatz 23 gewählt worden. Besser platziert wurde Wilko Möller von der AfD. Auf Listenplatz 9 ist ihm ein Sitz im Parlament fast sicher. In Umfragen liegt die AfD bei rund 19 Prozent, was 18 Sitzen entspräche. "Trotzdem möchte ich den Wahlkreis gewinnen, um unabhängiger für Frankfurt arbeiten zu können", sagt der Bundespolizist.

Briefwahl startet am 9. August

Für Potsdam planen kann ebenso Sahra Damus. Die Zentrale Gleichstellungsbeauftragte der Viadrina ist die Nummer 3 hinter dem Spitzenduo der Bündnisgrünen, Ursula Nonnemacher und Benjamin Raschke. Die SPD schickt Dietrich Hanschel als Bewerber ins Rennen. Auf Listenplatz 25 und angesichts der anhaltenden Talfahrt für die Sozialdemokraten hat er jedoch wohl nur Außenseiterchancen.

Direktkandidat der FDP ist Jens Dörschmann, der schon länger mit einem ausrangierten Feuerwehrwagen auf Wahlwerbetour ist. Für die Frankfurter-Bürger-Initiative und Freien Wähler tritt außerdem Rudolf Haas als gemeinsamer Kandidat an.

Briefwahl ist frühestens ab dem 9. August möglich. Für den 1. September werden noch Wahlhelfer benötigt. Interessierte können sich online unter www.frankfurt-oder.de anmelden.