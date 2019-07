Elektro ist noch eine Nische

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Seit gut einem halben Jahr gibt es auch in Eisenhüttenstadt eine öffentliche Ladestation für Elektro-Fahrzeuge, direkt am Rathaus. Betrieben wird sie von der Stadtwerke Eisenhüttenstadt GmbH. "Es ist noch nicht das Massengeschäft", zieht Christian Nowack, Teamleiter Kommunikation-Marketing-Vertrieb der Stadtwerke eine erste Bilanz. "Wir haben einen ersten Schritt gemacht"

Nach wie vor ist die Lade-Infrastruktur für Elektro-Autos noch nicht sonderlich gut ausgebaut. Die nächsten Stationen gibt es in Fürstenwalde, Frankfurt und Guben. In Eisenhüttenstadt kann man sein Fahrzeug am Rathaus laden. Auch bei den Stadtwerken gibt es eine Ladestation, auf dem Parkplatz vor dem I-Point in der Oderlandstraße. Nutzen können ihn Kunden der Stadtwerke.

Bisher sind an der Ladesäule vor dem Rathaus rund 280 Ladevorgänge registriert worden. Ein Drittel der Kunden holen sich eine Karte im Rathaus, mit der die Ladestation aktiviert werden kann. Zu den Öffnungszeiten des Rathauses können die Karten dort ausgeliehen werden. "In der Anfangszeit stellen wir die Zapfsäule für kostenlosen Strom zur Verfügung", hatte Stadtwerke-Chef Robert Böswetter zur Eröffnung gesagt.

Ein weiteres Drittel, die Strom für ihre Elektro-Fahrzeuge tanken, sind Kunden der Stadtwerke aus der Stadt. Ein weiteres Drittel sind Fahrzeughalter von auswärts. Christian Nowack weiß von Eisenhüttenstädtern, die Besuch von auswärts bekommen haben, bei denen es eine Rolle gespielt hat, ob das Elektro-Fahrzeug an einer öffentlichen Station aufgeladen werden kann. Pro Fahrzeug werden im Schnitt 8,1 Kilowattstunden aufgeladen.

Die Stadtwerke selbst verfügen über vier Elektro-Fahrzeuge, unter anderem für Einsätze im Stadtgebiet, wo die große Reichweite nicht die entscheidende Rolle spielt. Christian Nowack kennt aber auch Unternehmen, die überlegen, ihre Fahrzeugflotte zumindest teilweise umzustellen.

82 E-Autos in Oder-Spree

Allerdings sind Elektro-Fahrzeuge nach wie vor ein Nischenprodukt. Die Stadtwerke GmbH hat bisher zwölf Kundenkarten ausgegeben, mit denen die Ladestationen genutzt werden können. Laut Statistik des Bundeskraftfahrtamtes waren zu Beginn des Jahres im gesamten Landkreis Oder-Spree gerade einmal 82 Elektro-Fahrzeuge registriert. Immerhin fast doppelt so viel wie ein Jahr zuvor. In Frankfurt sind es 24 Fahrzeuge. 76 Autos in Oder-Spree verfügen über einen Plug-in-Hybrid. Zum Vergleich: Insgesamt sind im Landkreis rund 106 000 Fahrzeuge angemeldet. Selbst Autos mit Gas-Betrieb sind deutlich häufiger auf den Straßen des Landkreises unterwegs. Deren Zahl liegt bei 1196. Aber auch da zeigt sich, wie schwierig es ist, alternative Antriebsarten durchzusetzen. Die Stadtwerke hatte auch einmal eine Erdgas-Tankstelle, die dann an die Esso-Tankstelle verlegt wurde. inzwischen ist sie ganz aufgegeben. Autobesitzer, die ihre Fahrzeug mit Erdgas auftanken wollen, finden erst in Frankfurt wieder eine Möglichkeit.

Derweil gibt es bei den Stadtwerken Überlegungen, weitere Stationen aufzubauen. Christian Nowack erwähnt Gespräche mit der Eisenhüttenstädter Wohnungsbaugenossenschaft, was deren Vorstandsvorsitzende, Verena Rühr-Bach, bestätigte. Standort könnte das Wohnquartier Friedensweg werden. Voraussetzung ist allerdings, dass sich mindestens zwei Mieter finden, die die Ladestation auch nutzen werden.