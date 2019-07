Kremmens Strand jetzt mit Eintritt und Öffnungszeiten

Marco Winkler

Kremmen (MOZ) Seit gut einer Woche wird für die Badestelle an der SeeLodge in Kremmen Eintritt genommen: Kinder ab sechs Jahren zahlen einen, alle Besucher, die älter als 16 Jahre sind, zwei Euro. Es gibt zudem Saisonkarten. "Was oft vergessen wird, ist, dass das ganze Areal ein Privatgrundstück ist", sagt Robert Baumgart auf Nachfrage am Mittwoch. Er ist der Geschäftsführer der Eisvogel-Touren GmbH, die die Badestelle gepachtet hat und dort ein Bistro betreibt.

Den Eintritt erklärt er einerseits mit getätigten Investitionen in den Sanitärtrakt und mit der Installation von Duschen. "Neben diesen Unterhaltungskosten mähen wir zudem den Rasen, sammeln Müll, vor allem Zigarettenkippen, auf, lassen ihn von der AWU fahren. Wir säubern die Wasserstelle immer wieder. Außerdem haben wir den Strand erst in diesem Jahr neu aufschütten lassen." Kostenfrei – wie bisher – könne das nicht mehr angeboten werden. Ihm gehe es nicht um Gewinne. "Aber wir müssen die Infrastruktur am Kremmener See wenigstens konstenneutral halten." Eine Querfinanzierung durch das Bistro sei nicht möglich. "Viele Besucher bringen ihr Essen mit", sagt Baumgart. Das soll trotz neuer Hausordnung auch weiterhin nicht verboten werden.

In der neuen Strandordnung steht unter anderem, dass das Badeobjekt künftig von 10 bis 20 Uhr geöffnet haben wird. "Das könnte einige stören. Aber es gibt die Gewohnheitsrechte, auf die sich oft bezogen wird, faktisch nicht", sagt Robert Baumgart.

Hintergrund ist auch: An der neuen Steganlage mit Beleuchtung, Strom- und Wasseranschluss sowie Fäkalienpumpe legen Gastlieger an, die ihre Abendruhe genießen sollen. Schlafen können sie auf dem Boot, in Zelten oder in hauseigenen Tipis auf dem Gelände. "Wir wollen unser Angebot für den Wassertourismus breiter aufstellen", sagt Baumgart. Für Tagesgäste gebe es deshalb noch die Möglichkeit des Stand-up-Paddling. Zu kommerziell soll das Angebot nicht werden. "Wir wollen den Charme der Anlage nicht über Gebühr strapazieren." Die Eisvogel-Touren haben 15 Flöße in Lindow zu liegen. Auch Kremmen hat jetzt zehn Hausboote, angeschafft mit Förderungen der EU und des Landes Brandenburg. "Wir schließen damit eine Lücke auf dem Wasser zwischen Oranienburg und Neuruppin."

Schon im vorigen Jahr sorgte eine Neuerung an der SeeLodge für etwas Wirbel: Eine Leinenpflicht sowie ein Badeverbot für Hunde wurde eingeführt. "Mittlerweile haben sich die Gemüter beruhigt. Die Hundebesitzer können 50 Meter weiter zum Kanal gehen, wenn sie ihre Tiere schwimmen lassen wollen."