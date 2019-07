Zeugen nach Prügelei beim Hafenfest gesucht

HGA

Velten (MOZ) Nach einer Prügelei beim Veltener Hafenfest am 18. Mai suchen die Ermittler knapp zwei Monate später nun mögliche Augenzeugen.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, waren an jenem Abend gegen 23.40 Uhr mehrere Jugendliche in verwickelt.

Im Zuge der Prügelei soll ein vermutlich alkoholisierter 22-Jähriger im Hofeingang der AWU an der Breiten Straße vor ein fahrendes Auto gestoßen worden sein. Eine Autofahrerin habe einen Zusammenstoß noch rechtzeitig verhindern können.

Nun sucht die Polizei Zeugen. Wer die Tat beobachtet hat oder Angaben zu der Gruppe Jugendlicher machen kann, wird gebeten, die Polizei unter 03301 8510 zu informieren.