GZ

Gransee (MOZ) Ein 36 Jahre alter Mann hat am Dienstagabend in Gransee seinen 78-jährigen Großvater am Genick gepackt und geschlagen. Die Polizei nahm den Angreifer fest.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Tat gegen 20.10 Uhr in der Straße der Jugend in Gransee. Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen vor Ort wurde bekannt, dass gegen den Angreifer fünf Haftbefehle vorlagen. Da der 36-Jährige offene Geldstrafen nicht begleichen konnte, wurde er in Gewahrsam genommen und am Mittwoch in die Justizvollzugsanstalt Wulkow gebracht.