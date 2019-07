Landesregierung fordert Erhalt des Solidaritätszuschlags

dpa

Potsdam (dpa) Die Brandenburger Landesregierung hat die Schlussfolgerungen der Bundesregierung aus dem Kommissionsbericht "Gleichwertige Lebensverhältnisse" als "ernüchternd" bezeichnet.

Es sei nicht gelungen, einen gemeinsamen Weg von Bund, Ländern und Gemeinden zu gleichwertigen Lebensverhältnissen in allen Regionen zu präsentieren, sagte Brandenburgs Finanzstaatssekretärin Daniela Trochowski (Linke) am Mittwoch. Stattdessen gebe es nur einzelne Korrekturen an Förderprogrammen.

Angesichts der notwendigen Investitionen in den strukturschwachen Regionen sei die Diskussion über die Abschaffung des Solidaritätszuschlags "völlig absurd", so Trochowski. "Dafür brauchen wir weiterhin den Soli, dafür brauchen wir eine Regelung über den Bundesfinanzausgleich."

Die Bundesregierung hatte am Mittwoch den Kommissionsbericht vorgestellt. Aus Sicht der Regierung sollten Unternehmen besonders in die Regionen gelockt werden, aus denen junge Menschen abwandern. Auch Bundeseinrichtungen und Forschungsinstitute sollen gezielt abseits der "überhitzten Metropolregionen" angesiedelt werden, sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU).

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Potsdam forderte einen Ausbau der Infrastruktur im ländlichen Raum. Mehr als die Hälfte der Mitgliedsunternehmen habe dort ihren Firmensitz, sagte IHK-Präsident Peter Heydenbluth am Mittwoch in Potsdam. Dort herrschten Standortnachteile wie eine alternde Bevölkerung, fehlende Fachkräfte und weit entfernte Märkte und Forschungseinrichtungen. "Gute Verkehrs-, Breitband- und Mobilfunkverbindungen sind essenziell um derartige Nachteile zu kompensieren", betonte Heydenbluth.