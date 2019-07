Saison kann sich sehen lassen

Siegmar Bessert

Eberswalde In der Oberliga Nord/Ost der Frauen können die beiden Finower Tischtennisteams vollauf zufrieden mit dem abgelaufenen Spieljahr sein. Am Ende der Saison 2018/19 belegte der TTC I (Durchschnittsalter 19,8 Jahre) Platz drei und der TTC II (32,8 Jahre) Rang fünf.

Nach dem freiwilligen Verzicht auf die Zugehörigkeit zur Regionalliga Nord vor einem Jahr gelang dem TTC I nun mit veränderter Besetzung wieder ein achtbares Ergebnis mit dem bronzenen Rang. Dabei kamen auch die Nachwuchsspielerinnen Sophia Rudolph (zwölf Jahre) und Michelle Wutskowsky (13) zum Einsatz und machten ihre Sache gut. Alina Schön (16), Chiara Baltus (15) gehörten neben den erfahrenen Claudia Petereit und Carolin Mews zum Stammvierer. Insgesamt gab es für den TTC I 13 Siege, zwei Unentschieden und drei Niederlagen.

Den Meister geschlagen

Die Frauen um Claudia Petereit brachten dabei dem souveränen Meister und Aufsteiger TTC Düppel die einzige Niederlage bei. Um einen Punkt verfehlten die Finowerinnen Platz zwei, welcher noch zu Relegationsspielen um den Aufstieg zur Regionalliga Nord (4. Liga) berechtigt hätte. Dieses Recht hatte nun der TSV Schwarzenbek II mit Spielen gegen Spvg Oldendorf (2. Oberliga Nord-West) und MTV Engelbostel-Schulenburg (8. Regionalliga Nord). So wird Finow I kommende Saison wieder in der Oberliga Nord/Ost (5. Liga) an den Start gehen und den talentierten jungen Spielerinnen weiterhin Einsatzmöglichkeiten geben. Man darf gespannt sein, welchen Platz der TTC I dann am Ende der Saison 2019/20 belegen wird.

Auch Finows zweite Frauenmannschaft schlug sich mit Rang fünf sehr achtbar. Musste man im vorigen Jahr bis zum letzten Spieltag um den Klassenerhalt bangen, war dieser diesmal schon rechtzeitig gesichert. Mit Annie Jordan und Isabelle Puskas, die aus der ersten Mannschaft ins Team rückten, war man an Position 1 und 2 besser besetzt. Die Routiniers Katrin Dornemann, Anka Mutke und Gabriele Kirsten vervollständigten das Team. Carolin Gragoll kam wegen ihres Studiums nur zu drei Einsätzen. Am Ende gab es neun Siege, ein Unentschieden und acht Niederlagen. Die beiden Vereinsduelle gingen jeweils mit 8:1 an den TTC I.

Claudia Petereit in den Top Ten

Die Top-Bilanzen der Nr.1/2-Spielerinnen erzielten Katerina Stara-Zagora (Düppel mit 37:4 Spielen), Michelle Weber (Schwarzenbek II/32:6) und Veronika Tuslova (TTC Düppel/35:8) auf Platz 1 bis 3. Bei den Finowerinnen erreichten vom TTC I Claudia Petereit eine Bilanz von 24:15 (Rang 9), Chiara Baltus 20:16 (16). Vom TTC II Isabell Puskas 23:22 (17) und Annie Jordan 16:16 (19).

An Position 3 und 4 waren Carolin Mews (TTC I/25:3 Spiele), Sarah Diekow (Füchse Berlin/26:5) und Liz Letal (Cottbus/18:5) die besten Spielerinnen. Vom TTC I kamen Michelle Wutskowsky auf 5:5 Spiele (Rang 14), Sophia Rudolph (7:7/15) und Alina Schön (9:14/20). Beim TTC II spielten Gabriele Kirsten (7:7/15) und Anka Mutke (12:14/22).

Als Ersatz beim TTC I im Einsatz kamen Isabell Puskas auf 7:3-Spiele und Annie Jordan auf 4:3. Beste Doppel waren Finows Claudia Petereit/Carolin Mews (17:1), Katerina Stara/Veronika Tuslowa (TTC Düppel/15:2) und Annie Jordan/Isabell Puskas (TTC II/12:5).

Auf der Vereinsversammlung des TTC Finow Anfang August wird über die neue Saison und die Aufstellungen der einzelnen Teams beraten. Eine dritte TTC-Mannschaft der Frauen wird dann in der Verbandsoberliga spielen.

Mit einem 8:3 im Relegationsspiel sicherte sich SC Eintracht Berlin gegen TTSG Urania Bramfeld für die neue Oberligasaison den Klassenerhalt. Der Vizemeister TSV Schwarzenbek II schaffet über die Relegation den Aufstieg in die Regionalliga Nord.