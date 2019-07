Klotsche verlässt Klosterfelde

MOZ

Klosterfelde Eine Saison lang spielte Mathias Klotsche bei Union Klosterfelde und bestritt dabei 21 Spiele für den Brandenburg­ligisten. Nun zieht es den 24-Jährigen zum Berliner Bezirksligisten BSV Heinersdorf.

Mathias Klotsche hat schon so einige Stationen in seiner Fußballerlaufbahn kennengelernt. Ausgebildet wurde er unter anderem beim Chemnitzer FC und dem BFC Dynamo, ehe es ihn erstmals in der Saison 2013/14 nach Brandenburg zum FSV Bernau zog. Nach nur einer Saison war das Abenteuer Brandenburg vorerst wieder beendet, Klotsche wechselte zum SV Buchholz nach Berlin. Drei Jahre stand er für die Pankower in Kreis- und Bezirksliga auf dem Feld.

Zur Saison 2017/18 suchte der Mittelfeldspieler eine neue Herausforderung und fand diese beim Nordberliner SC, der zu dieser Zeit noch in der Berlin-Liga spielte. Nach dem verpassten Klassenerhalt wechselte Klotsche im vergangenen Sommer schließlich erneut nach Brandenburg und spielte für Union Klosterfelde in der Verbandsliga. Dort erzielte er gleich im Auftaktspiel gegen Preussen Eberswalde seinen einzigen Saisontreffer zum 4:2-Sieg. Am Ende belegte er mit Union Klosterfelde den achten Tabellenplatz.