Personenkontrolle: Kein Schmierer, aber vielleicht Drogen-Konsument

MOZ

Wriezen (MOZ) Mehrere Jugendliche wurden am Dienstagabend gegen 22 Uhr beim Beschmieren eines Schildes in der Kirchhofstraße und einer Haustür in der Wilhelm-Hichert-Straße beobachtet. Die hinzugerufene Polizei fotografierte die Schmierereien und suchte die nähere Umgebung ab. Dabei traf sie auf mehrere Personen und kontrollierte sie. Die Leute kamen für die Sachbeschädigungen nicht in Frage, aber bei einem 18- Jährigen wurde ein Tütchen mit einer Substanz, die auf Betäubungsmittel schließen ließ, gefunden. Die Polizei stellte es sicher und nahm Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie eine weitere wegen Sachbeschädigung durch Graffiti gegen unbekannt auf.