Fensterscheibe bei Lidl beschädigt

HGA

Velten (MOZ) Ein aufmerksamer Bürger hat am späten Dienstagabend gegen 23 Uhrzwei Männer beobachtet, die mit einem unbekannten Gegenstand die Doppelglasscheibe des Lidl-Marktes in der Poststraße beschädigten. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit,

Laut Aussage des Zeugen hörte dieser fünf laute Schläge und beobachtete anschließend, wie die unbekannten Personen in Richtung Viktoriastraße davon liefen. An der Fensterscheibe entstand Sachschaden. Die Kriminalpolizei ermittelt.