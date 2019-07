Lindow möchte Geld fürs Slippen

Brian Kehnscherper

Lindow (MOZ) Die Arbeiten an der Slipanlage am Lindower Gudelacksee dauern laut Amtsdirektor Danilo Lieske bis Ende Juli an. In Zukunft könnte eine Gebühr dafür anfallen, die Boote ins Wasser zu lassen.

Nach der Sommerpause soll der Hauptausschuss der Stadt darüber beraten, ob die Anlage von einem Pächter bewirtschaftet wird, der die Gebühr kassiert. "Ich gehe nicht davon aus, dass die Stadt da jemanden hinsetzt", so Lieske. Auch wenn es noch nicht beschlossen ist, ist der Amtsdirektor überzeugt, dass es gut wäre, für den Betrieb der Bootsrampe Geld zu verlangen. "Für das Herstellen einer neuen Anlage hat die Stadt ja auch Geld in die Hand genommen", argumentiert der Verwaltungschef. Der Bau kostet rund 145 000 Euro. Das Projekt wird zu etwa 75 Prozent durch Leader-Mittel gefördert. Laut dem Verwaltungschef gibt es bereits Vorverhandlungen mit einem möglichen Partner. Aus vertragsrechtlichen Gründen nennt Lieske keine Namen. Es ist jedoch naheliegend, dass der benachbarte Yachthafen die Slipanlage betreiben könnte. Eigentlich sollte die Rampe bereits zu Beginn der Sommer-saison Anfang Juni fertig sein. Zwischenzeitlich standen die Arbeiten jedoch für zwei Monate still. Für die Verzögerungen macht Lieske "ständige Änderungswünsche der Kommunalpolitik" verantwortlich. Nun soll es weiter gehen. "Die letzte Schräge wird jetzt betoniert", so Amtsdirektor Lieske.