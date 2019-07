Neuruppins Parkkonzept lässt auf sich warten

Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Die Parksituation in Neuruppin sorgt schon sehr lange für jede Menge Ärger: Für viele gibt es zu wenige Parkflächen. Einige Einwohner der Stadt kritisieren beispielsweise, dass die Stellflächen für Anwohner von den Besuchern der Stadt blockiert werden. Ob und wo es Engpässe gibt, soll daher das Parkraumkonzept der Stadt Neuruppin klären. Ende dieses Jahres sollte es eigentlich vorliegen. Doch daraus wird nichts.

Das bestätigte Baudezernent Arne Krohn am Dienstag. "Das Parkraumkonzept sollte in diesem Jahr vorgestellt werden", so Krohn. Doch die Kollegen aus dem zuständigen Bereich im Rathaus hätten eine Arbeitsüberlastung angezeigt und wären mit anderen Vorhaben voll beschäftigt. "Daher wurde das Konzept bisher noch nicht begonnen", räumt der Baudezernent ein.

Konzept mehrere Jahre alt

Das Parkraumkonzept soll neben dem Bedarf auch klären, wo genau neue Stellflächen entstehen könnten. Mehrere Stadtverordnete hatten in der Vergangenheit ein solches Konzept gefordert. Sogar die Vorschläge, das Parken auf dem Schul- und dem Braschplatz zu erlauben, waren diskutiert worden (wir berichteten). Für beides hatte es aber eine Absage gegeben. Dass eine Neuauflage dringend erforderlich ist, darüber sind sich aber alle Beteiligten einig: Das alte Parkraumkonzept der Stadt ist mehrere Jahre alt und längst überholt.