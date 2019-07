Mitglieder des Fanfarenzugs Strausberg entdecken Kanada

Alessa Heinrich und Aimee Grünewald

Moraine Lake Nach dem gestrigen Show-Finale ist die Weltmeisterschaft nun vorbei. Das heißt, jetzt beginnt unsere stressfreie Urlaubszeit.

Lange schlafen wollten wir trotzdem nicht, weil wir heute zur Erholung in den Banff Nationalpark gefahren sind. Also sind wir um 9 Uhr in die Reisebusse eingestiegen und wurden von deutschen Tour Guides begrüßt, die schon sehr lange in Kanada leben und viel über ihr Land, dessen Kultur und Natur erzählen konnte.

Als erstes sind wir zum Lake Louise gefahren, um ein Gruppenfoto mit all unseren Bannern und Trophäen zu machen. Der türkisblaue See war total schön und sah aus wie ein Gemälde. Dort habe ich (Aimee) sogar Bekannte aus Neuenhagen getroffen. Da sieht man mal: Die Welt ist eigentlich ganz klein.

Danach sind wir wieder in die Busse gestiegen und zum Moraine Lake gefahren, dessen Parkplatz zwar voll war, jedoch hatten wir Glück und wurden noch reingelassen. Eigentlich dachten wir, der Lake Louise ist nicht zu toppen. Aber Moraine Lake war noch schöner. Er hat eine noch schönere Farbe und eine bezaubernde Bergkulisse, die wir so schnell nicht vergessen werden. Wir haben ja auch viele Fotos gemacht.

Auf dem Rückweg haben wir noch in Banff anhalten und uns die kleine Stadt ein bisschen angeschaut. Banff hat je nach Jahreszeit 7.000-11.000 Einwohner und super viele Touristen. Natürlich waren wir in einem Souvenirshop. Dann haben wir noch ein Eis gegessen. Auf der Rückfahrt haben wir dann laut Musik gehört und zusammen gesungen.

Der Tag wird uns immer in Erinnerung bleiben und war genau das richtige zur Erholung nach der Weltmeisterschaft.