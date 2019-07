Ziel gleichwertige Lebensverhältnisse: Es hapert beim Schienen-Ausbau

dpa

Potsdam (dpa) Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat die Pläne der Bundesregierung zur Schaffung gleichwertiger Lebensbedingungen in allen Regionen Deutschlands als "Schritt in die richtige Richtung" gelobt. "Der Bund hat erkannt, dass das Auseinanderdriften von Regionen und Lebensverhältnissen den Zusammenhalt in Deutschland gefährdet", sagte Woidke am Mittwoch. Allerdings habe er mehr neue Akzente und finanzielle Schwerpunkte erwartet, betonte der Regierungschef. "Gleichwertige Lebensverhältnisse gibt es nicht zum Nulltarif."

So müsse etwa beim Ausbau der Bahnverbindungen dringend mehr getan werden. In Brandenburg seien die Verbindungen nach Brandenburg/Havel, Eberswalde und Cottbus ausgebaut worden, sagte Woidke dem RBB-Sender "radio eins". "Man merkt sofort, dass Menschen dann dort hinziehen oder dass Menschen bereit sind, dort arbeiten zugehen - und wenn sie dann dort arbeiten sagen sie sich später, warum soll ich hier nicht auch wohnen?", meinte der Regierungschef.

Die Bundesregierung hatte am Mittwoch den Kommissionsbericht vorgestellt. Aus Sicht der Regierung sollten Unternehmen besonders in die Regionen gelockt werden, aus denen junge Menschen abwandern. Auch Bundeseinrichtungen und Forschungsinstitute sollen gezielt abseits der "überhitzten Metropolregionen" angesiedelt werden, sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU).

Brandenburgs Finanzstaatssekretärin Daniela Trochowski (Linke) warnte vor einer Abschaffung des Solidaritätszuschlags. Angesichts der notwendigen Investitionen in den strukturschwachen Regionen sei diese Diskussion "völlig absurd". "Dafür brauchen wir weiterhin den Soli, dafür brauchen wir eine Regelung über den Bundesfinanzausgleich", meinte die Staatssekretärin.

Der Präsident des Brandenburger Landkreistages, Wolfgang Blasig (SPD), bezeichnete neben der Gesundheitsversorgung auch schnelles Internet und ein flächendeckendes Handynetz ohne Funklöcher als unabdingbar für die Grundversorgung. "Dies brauchen die Menschen auf dem Land für Buchung von Tickets, Telemedizin und viele andere Dienstleistungen." Ausreichend Schienenverbindungen fehlten insbesondere in den Landkreisen Elbe-Elster, Barnim und Uckermark. "Da müssen Bund und Länder bereit sein, deutlich mehr zu investieren."

Auch die Industrie- und Handelskammer (IHK) Potsdam forderte einen Ausbau der Infrastruktur im ländlichen Raum. Mehr als die Hälfte der Mitgliedsunternehmen habe dort ihren Firmensitz, sagte IHK-Präsident Peter Heydenbluth. Dort herrschten Standortnachteile wie eine alternde Bevölkerung, fehlende Fachkräfte und weit entfernte Märkte und Forschungseinrichtungen. "Gute Verkehrs-, Breitband- und Mobilfunkverbindungen sind essenziell um derartige Nachteile zu kompensieren", betonte Heydenbluth.