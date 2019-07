Oberhavels Badeseen sind warm und sauber

OGA

Oberhavel (MOZ) Für Schiffer, Landwirte und Forstleute mag der trockene und warme Sommer problematisch sein. Badefreunde können sich aber weiterhin nicht beklagen. Die neuerliche mikrobiologische Untersuchung des Kreisgesundheitsamts an Oberhavels öffentlichen Badestellen hat keine Beanstandungen zur Folge. Sollte es aber wieder heißer werden, sei mit vermehrter Algenbildung zu rechnen. Massenbildungen von Algen sind an einer blaugrünen Trübung des Wassers sowie an Schlierenbildung zu erkennen.

Bei der Kontrolle der Gewässer am 1. und 2. Juli lagen die Wassertemperaturen zwischen 21,2 Grad Celsius im Fürstenberger Röblinsee und und 25,9 Grad Celsius im Himmelpforter Stolpsee. Die Sichttiefen waren bis auf wenige Ausnahmen weitgehend gut. Spitzenreiter waren der Große Stechlinsee in Neuglobsow und der Peetschsee mit mehr als 1,20 Meter Sichttiefe. Knapp dahinter liegen mit rund 1,20 Meter die Große Plötze in Neuendorf, der Menowsee und der Rahmersee in Zühlsdorf, der Baalensee und Röblinsee in Fürstenberg, der Wutzsee in Hammer, der Roofensee in Menz und der Grabowsee bei Friedrichsthal.

Schlusslichter sind der Bernsteinsee in Velten mit 40 Zentimetern Sichttiefe sowie der Große und der Kleine Wentowsee in Marienthal und Seilershof mit jeweils 30 Zentimetern. Dort besteht nach Einschätzung der Kreisverwaltung ein Risiko im Rettungsfall. Grundsätzlich wird vom Baden abgeraten, wo man im knietiefen Wasser seine Füße nicht mehr sehen kann. Das nächste Mal werden die Gewässer in der letzten Juliwoche kontrolliert.