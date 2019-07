RA

Lindow (MOZ) Zwei Betrunkene sind am Dienstag so sehr aneinander geraten, dass ihre Begleiterin dabei verletzt wurde. Die 32 und 43 Jahre alten Männer gerieten gegen 19.40 Uhr an der Lindower Harnackstraße in Streit. Laut Polizeiangaben ging es offenbar um Geld.

Der Zwist mündete in einer Schlägerei. Es flogen Fäuste. Auch Pfefferspray wurde versprüht. Letztlich wurde dabei aber vor allem die Frau verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus. Alle drei sind polizeilich bekannt. Die Polizei nahm Anzeigen wegen Körperverletzung auf.