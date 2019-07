Ruppiner Kliniken bekommen mehr Geld

RA

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Die Krankenhäuser in Neuruppin, Kyritz und Perleberg bekommen im nächsten Jahr jeweils 400 000 Euro vom Bund. Denn dieser möchte ab kommendem Jahr Krankenhäuser in ländlichen Regionen zusätzlich fördern. Das teilte der Bundestagsabgeordnete Sebastian Steineke (CDU) aus Neuruppin mit, der diese Information direkt von CDU-Bundesgesundheitsminister Jens Spahn erhalten habe.

Sicherheit für die Region

Wie Sebastian Steineke weiter mitteilte, habe er alle drei Krankenhäuser bereits mehrfach besucht. Für die Menschen in der Region würden diese Häuser immer ein Stück weit mehr Sicherheit bieten. "Eine flächendeckende medizinische Versorgung ist in dünn besiedelten Gebieten von immenser Bedeutung. Der zusätzliche Zuschuss des Bundes dient dabei als unbürokratische, konkrete und wirksame Hilfe im ländlichen Raum," so Steineke. Die Liste der Krankenhäuser, die einen solchen Zuschuss erhalten können, wird jährlich aktualisiert. "Das heißt, im Jahre 2021 können auch noch weitere Krankenhäuser zum Zuge kommen", so Steineke abschließend.

Mit dem Ende 2018 vom Bundestag und Bundesrat verabschiedeten und in diesem Jahr in Kraft getretenen Pflegepersonalstärkungsgesetz wurde die Finanzierung von Krankenhäusern neu geregelt. Ab dem Jahr 2020 erfolgt die Finanzierung des einzelnen Krankenhauses für die Pflege am Bett durch ein eigenes Pflegebudget. Für die Kliniken in ländlichen Regionen stehen dann rund 50 Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung.