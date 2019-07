Der Zehdenicker Festplatz ist selten gepflegt

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Immer Ärger mit dem neuen Festplatz. Erst drohte im Frühjahr der Stadtverordnete Norbert Gerth mit einer Strafanzeige, weil die Ziergräser nicht geschnitten worden waren und ein Totalverlust drohte. Die Drohung wirkte, die Stadtverwaltung beauftragte jemanden mit der Pflege. Nun gibt es neue Verwahrlosung. Es ärgere sie maßlos, wie die Stadt den Festplatz verkommen lassen, sagte Waltraud Höft in der Einwohnerfragestunde des Hauptausschusses. Es sei eine Schande, wie der Platz allmählich verkomme. Selbst die Wege könne man als Spaziergänger nicht mehr richtig nutzen, weil Äste in diese hineinragen. Die Stadtverwaltung räumte ein, dass der Platz besser gepflegt sein könnte. Eine bessere und kontinuierliche Pflege sei auch das Ziel gewesen. Aber: "Der Vertrag, der dazu abgeschlossen werden sollte, konnte noch nicht abgeschlossen werden", räumte Fachbereichsleiterin Verena Rönsch ein. Immerhin sei der Rasen in den vergangenen Wochen immer mal wieder gewässert worden. Für Ärger unter Anwohnern sorgen aber auch die wilden Partys auf dem Festplatz. Bereits zum vierten Mal wummerten die Bässe bis in die frühen Morgenstunden, ohne dass dies zuvor der Stadtverwaltung angezeigt worden wäre. Die Lärmbelästigung sei eine Zumutung, besonders für jene, die morgens um 7 Uhr wieder aufstehen müssten.