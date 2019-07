Nach Berlin nur mit der S-Bahn

MOZ

Erkner (MOZ) Los geht es am späten Freitagabend: Ab 23 Uhr muss die S-Bahn 3 nehmen, wer von Erkner in Richtung Berlin will. Bis Ostkreuz fällt der Regionalexpress aus. Zur Begründung nennt die Bahn Brückenarbeiten in Karlshorst. Die Arbeiten sollen bis 25. August, 4 Uhr, andauern, und sie sind mit weiteren Einschränkungen verbunden.

Von Sonnabend, 22 Uhr, bis Montag, 2 Uhr, verkehrt zwischen Köpenick und Rummelsburg auch keine S-Bahn. Reisenden soll Ersatzverkehr angeboten werden.

Ab 19. Juli, 6 Uhr, bis 25. Juli fällt der Regionalexpress zwischen Ostbahnhof und Fangschleuse aus. Auch hier soll es einen Ersatzverkehr mit Bussen geben.

Bahn empfiehlt Online-Auskunft

Was allen Ausfällen gemeinsam ist: Die Fahrzeit verlängert sich, und die Bahn rät, sich vor Fahrtantritt über die Reisemöglichkeiten zu informieren. Eine Fürstenwalderin, die täglich nach Berlin pendelt, tat das und hat einen ordentlichen Schrecken erlitten. "Vom 19. bis zum 24. Juli dauert die Fahrt von Fürstenwalde zum Alexanderplatz statt 30 Minuten zwei Stunden und die Umleitung soll über Storkow, Königs Wusterhausen und Ostkreuz erfolgen", schilderte sie entsetzt am MOZ-Telefon.

Die Bahn sichert inzwischen zu, dass es so schlimm doch nicht kommen wird. Das wird mittlerweile auch online deutlich, die Ersatzbusse sind nun auch in den elektronischen Fahrplan eingepflegt.