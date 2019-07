Angeschossenes Eichhörnchen stirbt an Bleivergiftung

Jürgen Liebezeit

Bergfelde (MOZ) Ein angeschossenes Eichhörnchen wirft in der Bergfelder Auffangstation fünf Junge und muss danach eingeschläfert werden. Der Nachwuchs überlebt ebenfalls nicht. Helfer suchen jetzt Hinweise zu dem Schützen.

Als "grauenvoll" bezeichnen Karin und Michael Neumann, was sie vergangene Woche erlebt haben. Das Bergfelder Ehepaar kümmert sich seit vier Jahren liebevoll um verwaiste und verletzte Eichhörnchen.

Deshalb bekommt es am 3. Juli auch einen Anruf vom Verein "Eichhörnchen Notruf". In der Friedrich-Naumann-Straße ist ein stark geschwächtes Tier gefunden worden. Es soll sich beim Sturz von einem Baum ein Bein gebrochen haben. Als die Bergfelder das Eichhörnchen in ihre Obhut nehmen, ahnen sie schon, dass es kaum Überlebenschancen hat. "Es hat sich kaum bewegt und die Äuglein waren ganz trübe", schildert Michael Neumann den ersten Anblick. Sie geben dem ausgewachsenen Eichhörnchen Flüssigkeit und Schmerzmittel. Dann legen sie das Weibchen in einen weich gefütterten Katzenkäfig. "Ich dachte, es lebt nur noch einen Tag", so Karin Neumann. Es sollte ohne Schmerzen in Ruhe sterben.

Am nächsten Morgen war die Überraschung dann groß, als fünf Babys im Katzentransporter lagen. Das Eichörnchen war trächtig. Drei waren bereits tot, zwei lebten noch, waren aber ebenfalls stark geschwächt. Die Bergfelder ließen die beiden Babys mit einem Tiertaxi zu einem Spandauer Eichhörnchen-Experten bringen, der über einen gewärmten Brutkasten verfügt. Doch die Hilfe kam zu spät. Keines der Jungtiere überlebte.

"Wir dachten, das Muttertier erholt sich jetzt von der Geburt", berichtet Karin Neumann weiter. Deshalb suchten sie eine Tierärztin auf. Bei der genauen Untersuchung des verletzten Tieres stellte die Ärztin dann fest, dass es vor ungefähr drei Wochen angeschossen worden war. Im Kniegelenk steckte eine Kugel aus Blei. "Das Geschoss löste sich auf und vergiftete das Eichhörnchen", berichtet Michael Neumann. Da es für eine Behandlung schon zu schwach war, musste es eingeschläfert werden.

Die Neumanns wollen jetzt eine Anzeige wegen Tierquälerei bei der Polizei stellen. Gleichzeitig bitten sie, Hinweise auf den Vorfall der Polizei zu melden. Der Schuss muss nicht unbedingt in der Friedrich-Naumann-Straße abgegeben worden sein. "Eichhörnchen haben einen großen Aktionsradius, der sich über mehrere Kilometer erstrecken kann", erläutert Karin Neumann.

Zurzeit kümmert sich das berufstätige Paar um vier Jungtiere, die im Wohnzimmer in einem großen Papageienkäfig leben, und sieben erwachsene Eichhörnchen. Die erlernen in einer großen Voliere im Garten das Leben in der Natur. Zwei davon sollen dieses Wochenende ausgewildert werden. Sie sind wieder bei Kräften. Im Jahr nehmen die Bergfelder zehn bis zwanzig Tiere auf, die in der Region gefunden wurden und ohne Hilfe nicht überleben würden. "Wir machen das mit großer Freude", sagen beide übereinstimmend. Dabei ist das ehrenamtliche Hobby durchaus anstrengend. Manchmal müssen sie nachts alle zwei Stunden aufstehen und die Jungtiere füttern. Die Eichhörchenretter legen aber Wert darauf, keine fanatischen Tierschützer zu sein. "Unser Ziel ist es, die Tiere wieder auszuwildern. Zahme Tiere wollen wir nicht. Aber wenn es nicht mehr geht, weil sie zu krank sind, soll der Leidensweg auch nicht verlängert werden. Die Tiere sollen sich nicht quälen", steht für beide fest.