Anke Beißer

Grünheide (MOZ) Eis essen für den guten Zweck – im Alloheim Seniorenresidenz Haus am Peetzsee hat die Schlemmerei längst eine gute Tradition. Am 1. Juni konnten bereits zum vierten Mal Kinder für 3,50 Euro und Erwachsene für 4,50 Euro so viel der kalten Leckerei schlecken, wie sie wollten.

Dabei sind 593,50 Euro zusammen gekommen. Die Summe hat Residenz-Leiter Dennis Krumnow jetzt an die Jugendfeuerwehr Grünheide übergeben. Zu jenen, die das meiste Eis vertilgt haben, zählte übrigens Krumnows Sohn Romeo. Der Siebenjährige hat neun Kugeln verputzt.