Neues Tempolimit vor Altenheim – Polizei blitzt sofort

Tilman Trebs

Oranienburg (MOZ) In der Oranienburger Innenstadt werden dieser Tage zahlreiche Tempo-30-Schilder aufgestellt. Für Unruhe sorgt seit Dienstag vor allem jenes, das nun vor der Seniorenresidenz "Louise Henriette von Oranien" an der Bernauer Straße steht.

Das war nach Auskunft der Straßenverkehrsbehörde am Montag auf Antrag der Stadtverwaltung vom zuständigen Landesbetrieb Straßenwesen aufgestellt worden. Das dortige Tempolimit gilt werktags von 7 bis 18 Uhr. Autofahrer kritisieren in den sozialen Netzwerken nun zuhauf, dass sich die Polizei schon gleich am Dienstag dort mit einer Radarfalle auf die Lauer legte.

Den mitunter vorgetragenen Vorwurf der Abzockerei wies Polizeisprecherin Ariane Feierbach am Mittwoch aber zurück. "Uns geht es nicht ums Geld, sondern um die Sicherheit im Straßenverkehr. Wir sind für die Verkehrsraumüberwachung zuständig. Und wenn Tempo 30 gilt, dann gilt Tempo 30. Gerade vor Altenheimen ist besondere Vorsicht geboten", sagte Feierbach.

Behördenvertreter vor Ort kritisierten hinter vorgehaltener Hand aber die sofortige Kontrolle der Polizei. Es sei eigentlich "ein ungeschriebenes Gesetz", dass Autofahrern eine Woche Zeit gelassen werde, sich an die Neuerung zu gewöhnen.

Die übrigen Schilder auf der Bernauer Straße, die westlich der Bahnbrücke aufgestellt wurden, gehen ebenfalls auf Anträge der Stadt zurück. Dort ist die Geschwindigkeit aus Lärmschutzgründen in den Nachtstunden auf Tempo 30 reduziert worden.