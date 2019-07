Polizei sucht mit Hubschrauber nach einem Dieb

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt/Wiesenau (MOZ) In der Region haben es Diebe offensichtlich auf motorisierte Zweiräder abgesehen – und beinah wäre der Polizei ein Täter ins Netz gegangen. Wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch mitteilte, kam in der Nacht zu Mittwoch in Wiesenau sogar ein Polizeihubschrauber zum Einsatz auf der Suche nach einem flüchtigen Mann. "Der Unbekannte hatte versucht, von einem Grundstück in der Hauptstraße ein Krad zu stehlen", teilte die Polizeisprecherin mit. Als auf dem Grundstück der Bewegungsmelder auslöste und eine Lampe aufleuchtete, machte sich der Einbrecher aus dem Staub. Der Flüchtige soll nach einer Beschreibung zirka 1,80 Meter groß gewesen sein. "Er soll Tarnkleidung getragen haben", so die Polizeisprecherin. Die alarmierten Polizeibeamten hatten umgehend begonnen, im angrenzenden Waldstück nach dem Täter zu suchen. Dabei kam auch der Polizeihubschrauber zum Einsatz. Die Suche blieb allerdings erfolglos.

In den Tagen zuvor waren in Eisenhüttenstadt Motorräder beziehungsweise Mopeds gestohlen worden. So waren Unbekannte in der Nacht zu Montag auf ein Grundstück in der Buchwaldstraße gelangt und entwendeten dort zwei Kleinkrafträder. In der gleichen Nacht war auch ein Grundstück in der Schützenstraße das Ziel von Dieben. Dort wurde ein Motorrad der Marke Suzuki gestohlen.

In allen Fällen blieb die eingeleitete Fahndung allerdings erfolglos, teilte die Polizei mit.