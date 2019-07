40 000 Euro für Ideen der Frankfurter

Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Das ist eine Mega-Bereicherung für das gesellschaftliche Engagement", bringt es Milena Manns, die als Dezernentin unter anderem für Bürgerbeteiligung zuständig ist, auf den Punkt. Sie freut sich darauf, dass das Bürgerbudget, dessen Einführung vor fünf Monaten beschlossen wurde, nun Formen annimmt. 13 Ideen seien bislang eingegangen. Darunter ein Faltplan mit Routen zu Kunst im öffentlichen Raum, ein Indoorspielplatz, Hundecafé, Umsonstladen und Bäume vor der Volkshochschule.

Ein Vorschlag ist außerdem, den Spielplatz an der Grundschule Mitte aufzupeppen. "Den haben sich Erwachsene ausgedacht und die Kinder finden den gar nicht so toll", erzählt sie. Auch deutsch-polnische Ideen werden angenommen. So gab es etwa bereits den Vorschlag, ein deutsch-polnisches Straßenwörterbuch zu entwickeln. In Słubice selbst gibt es ein solches Bürgerbudget nicht. "Das soll sich aber ändern", sagt Beata Bielecka, Pressesprecherin der Stadt, auf Nachfrage. Ein konkreter Termin stehe dafür allerdings noch nicht fest.

Noch bis 31. Juli können in Frankfurt die Vorschläge eingereicht werden. Im September entscheidet der Hauptausschuss über die Zulassung zur Abstimmung. "Es muss zum Beispiel geprüft werden, ob der Vorschlag überhaupt in unsere Zuständigkeit fällt", erklärt Milena Manns. Ginge es etwa um Bundesstraßen, sei nicht Frankfurt zuständig.

Abstimmung im November

Vom 4. bis 10. November können dann alle Frankfurter ab 14 Jahren über die Vorschläge abstimmen. Vertreter der Stadtverwaltung werden in der Woche in der ganzen Stadt präsent sein, sodass jeder die Chance hat, eine Stimme abzugeben. Am Sonntag, 10. November, gibt es dann eine Abschlussparty, auf der die Gewinner bekannt gegeben werden.

40 000 Euro stehen pro Jahr im Bürgerbudget zur Verfügung. Je Idee können bis zu 10 000 Euro beantragt werden, sodass jedes Jahr mindestens vier Vorhaben umgesetzt werden – die ersten dann 2020. Die bis zu 10 000 Euro Förderung beinhalten außerdem die Folgekosten für zwei weitere Jahre, zum Beispiel für Wartungen. Es könne natürlich auch sein, so Milena Manns, dass es eine Idee schafft, die man selbst nicht besonders gut findet. "So funktioniert Demokratie."

Sie ist froh darüber, dass Frankfurt als Stadt im Haushaltssicherungskonzept "sich das gönnt", das Bürgerbudget sei ein basisdemokratisches Instrument. Auch bei den Frankfurtern sei es bereits gut angekommen. Auf dem Unisommerfest hätten sich viele Studierende, denen das Konzept gar nicht bekannt war, spontan kreative Projekte überlegt. Die anderen Ideen gelangten auf unterschiedlichem Wege in die Verwaltung: persönlich – zum Beispiel bei der Aktion "Helfende Hände" – in der Sprechstunde, per Telefon oder über Facebook.

Gibt es bei 40 000 Euro denn ein Zuviel an Ideen? "Zu viel Demokratie gibt es nicht", so Milena Manns. Man werde schauen, ob Vorschläge, die es nicht schaffen, anderweitig in die Planung der Stadt aufgenommen werden können. Die Verwaltung werde außerdem auch auf andere Fördermöglichkeiten verweisen. "Nur, weil eine Idee nicht im Bürgerbudget aufgenommen wird, heißt das nicht, dass sie nie realisierbar ist."

Projektvorschläge können unter E-Mail buergerbudget@frankfurt-oder.de, auf der Seite der Stadt, frankfurt-oder.de, o. beim Bunten Hering in der Bischofstr. (Sa. und So.) eingereicht werden.